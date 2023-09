Hejdušek: Holcova chyba? Dominik je inteligentní kluk a vrátí nám to

Trenére, začátek byl snový, ale pak se zápas změnil skoro v horor. Jak jej hodnotíte?

„Soupeř vyhrál zaslouženě. Mrzí mě, že se dostaneme do vedení a nepochopitelnou rozehrávkou dostaneme Slavii na koně vyrovnávacím gólem, kdy se nám všechno zbortí. V prvním poločase jsme nehráli špatně. Chtěli jsme soupeře držet dál od naší brány. Bohužel opak je pravdou a výsledek je krutější než na Spartě a určitě to na pohodě týmu nepřidá.“

Shodila tým branka na 1:1? Přestali si hráči věřit?

„Nevím, zda nás to shodilo, ale dát takhle brzký gól bylo to nejlepší, co nás mohlo potkat. Vyrovnávací branka nám vzala vítr z plachet. Kdybychom drželi vedení déle, mohlo to vypadat jinak. Neříkám, že by Slavia nevyhrála, ale mohl být výsledek vyrovnanější.“

Mluvil jste už s Dominikem Holcem? Popisoval vám situaci při vyrovnání?

„Nemluvil. Dominik je inteligentní kluk a sám moc dobře ví, co se přihodilo. Nehodlám ho v tomhle nějak trápit. V moderním fotbale je prostě brankář jedenáctý hráč do kombinace a my chceme, aby naši gólmani uměli rozehrávat nohama. Bohužel přišla chyba, ale nepochybuju o tom, že nám to vrátí v budoucnu skvělými zákroky.“

Slavia - Karviná: Šílenou Holcovu hrubku využil Tijani, 1:1! Video se připravuje ...

Nechat kopat Slavii dvě penalty, s tím se špatně získávají v Edenu body. Jak jste obě situace viděl?

„Je to tak, úspěch je potom daleko. VAR rozhodl, že to penalty byly a já nemám důvod cokoliv rozporovat. Spíše se chci dívat na nás, my musíme být ve vlastním vápně daleko obezřetnější.“

Dostáváte hodně branek. Budete se snažit o změnu systému hry, který nepřináší body?

„To je přesně ono, co jsme změnili na Spartě. Hráli jsme na tři obránce a byli jsme zbytečně zalezlí. To jsme nechtěli tentokrát dopustit. Ano, nevyšlo to výsledkově, ale první půle nebyla z naší strany zase tak špatná, jak už jsem říkal. Je na čem stavět, i když máte pravdu, že těch gólů dostáváme hodně. Snažím se ale situaci vidět pozitivně, hráli jsme v poslední době se špičkou české ligy. Teprve teď nás budou čekat zápasy pravdy, které skutečně odkryjí, jak na tom jsme.“