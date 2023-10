Drama v Plzni: Probuzený Vydra, ale gólman Staněk skončil v bezvědomí...

Klíčový okamžik zápasu přišel přesně devět vteřin po rozehrávce druhého poločasu. Durosinmi vyhrál hlavičku, rozběhnutý Vydra práskl levačkou z první do balonu a propálil Hanuše. Plzeňský forvard se trefil poprvé v sezoně a gól společně s jásajícími náhradníky pořádně oslavil. Branka znamenala konečnou výhru 3:2 a důležité tři body pro Viktorii.

„Spokojenost s výsledkem je, o tom není pochyb. Utkání jsem se obával. Kdo neprožije program od čtvrtka do neděle, jaký jsme měli my, ten nepochopí, o čem mluvím,“ hodnotil duel plzeňský kouč Miroslav Koubek. „Při návratu z Astany probdíte noc na pátek a pak máte mužstvo připravit ne neděli… Museli jsme udělat změny, dát do sestavy hráče, kteří sice s námi v uvozovkách na zájezdu byli, ale nehráli, ušetřili tím nějakou energii.“

Vydra dostal v nabitém programu šanci od začátku, pod Koubkem naskočil v základu teprve popáté. Od prvních minut šel za gólem. Jenže se na něj dlouho lepila smůla. Po výborném přiťuknutí od Durosinmiho pláchl mezi Štěpánkem a Tekijaškim a řítil se na Hanuše. Drobné postrčení od vracejícího se obránce ignoroval a snažil se jít do zakončení, ale byl rozhozený a neproměnil.

Ještě před poločasem už slavil, jeho branku na 3:2 ale po zhlédnutí videa odvolal sudí Berka kvůli předchozímu faulu Durosinmiho na Martince. Nigerijský forvard už v tu chvíli měl jednu kartu a mohl být rád, že zápas dohrál.

„Matěj má ještě daleko k tomu co předváděl před úrazem kolene. Jde proti němu, že pravidelně nehraje. Žádné jméno na světě, když nemá pravidelnou praxi, není v optimálním stavu, to je jasné, Dostáváme ho do hry, dneska měl přes šedesát minut. Jsme rádi, že je ve hře, branka mu pomohla, škoda že tu první neuznali,“ prohlásil Koubek.

Vedle pozitivních momentů ale během zápasu proběhl jeden, kdy stadion na chvíli absolutně ztichl. V závěrečné čtvrthodině šel na kraj vápna pro dlouhý balon Staněk. Odehrál ho v plné rychlosti před dobíhajícím Drchalem, jenže jablonecký útočník zasáhl nešťastně domácího gólmana do krku. Staněk se nehýbal, okamžitě se kolem něj seběhli spoluhráči. Drchal, který se také v souboji zranil, ho nejspíš zasáhl do krku, gólman byl v první moment v bezvědomí a nehýbal se. Trávník opouštěl na zdravotním vozíku, při střídání ho vytleskával celý stadion. Pozitivním signálem bylo, že se u lékařů probral a zamával divákům.

Plzeň - Jablonec: Po ostrém střetu Staňka s Drchalem musel gólman vystřídat Video se připravuje ...

„Byl otřesený, okamžitě šel do péče klubových lékařů a záchranné služby. Odjel na vyšetření do nemocnice,“ uvedl po utkání tiskový mluvčí klubu Václav Hanzlík. „Krve by se v té chvíli ve mně nedořezal. Za měsíc je to podruhé, co se mu stalo něco podobného. Snad to bude mít vývoj, jaký si vždycky přejeme, aby to nebylo na déle,“ dodal Koubek.

Marián Tvrdoň musel předčasně do brány podruhé v sezoně – Staněk střídal už na začátku zápasu s Pardubicemi, kdy ho trefil do hlavy Sampson Dweh. Z nepříjemné srážky se rychle oklepal a hned další duel na Spartě chytal. Je otázka, jak bude chybět dlouho nyní a zda stihne pondělní reprezentační sraz českého týmu, kde je mezi trojicí nominovaných gólmanů.

Plzeň těžký zápas s Jabloncem zvládla za tři body. Skóre otevřel třetí proměněnou penaltou v sezoně Erik Jirka, na 2:2 krásně provedeným přímým kopem srovnával Jhon Mosquera. Za Jablonec se stejně jako proti Slovácku prosadil teprve osmnáctiletý útočník Matouš Krulich, na 2:1 přesně pálil kapitán Jan Chramosta. „Chyby nás dneska stály body, takovou branku nemůžeme dostat, tu hráčům budu určitě vyčítat,“ zlobil se jablonecký trenér Radoslav Látal.