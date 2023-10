Trpišovský: Vítězství vůle, nechutný soupeř. Řekl, s kým počítá v Římě

Lukáš Masopust ve středu pole s Jakubem Hromadou, ve stoperské trojici poprvé v sezoně Taras Kačaraba, na pozici číslo deset zase Boluwatife Ogungbayi. Sestava Slavie proti Slovácku byla silně netradiční, poznamenaná karetními tresty i zraněními. Vicemistr přesto zapsal vítězství 2:0, které se rodilo až v závěru. „Bylo to silou vůle,“ oddechl si trenér Jindřich Trpišovský. Ve čtvrtek v Římě, v pokračování Evropské ligy, by měl mít několik sobotních absentérů k dispozici.

Těžké utkání, že?

„Ano, bylo to klasické utkání se Slováckem. Přijel tým s výborně organizovanou defenzivou, skvělou hrou bez míče. Bylo těžké a složité je otevřít. Jsou na to dva recepty: buď se prosadit po standardce nebo z rychlé kombinace. Nepovedlo se nám ani jedno, ze hry jsme se do nich nemohli dostat. Pak je ještě jedna varianta - do soupeře bušit a na konci, kdy se zápas láme, a hráči mají něco v nohách, přijde z únavy nějaká šance, kterou musíte využít. To se nám naštěstí povedlo. Do defenzivy jsme fungovali dobře, ale postupný útok nám dělal problémy. Byli jsme nepřesní, částečně i kvůli sestavě. Někteří kluci hráli na jiných postech. Nebylo to jednoduché, šlo o vítězství vůle.“

Jde o nejcennější vítězství v ligové sezoně?

„Dá se to tak říct. Po reprezentační pauze jsme měli opravdu nechutného soupeře. Pod Martinem (Svědíkem) je Slovácko dlouho, vždycky přijedou s trochu jiným stylem, snaží se na nás něco vymyslet. I my jsme museli reagovat. Moc si výhry cením, v minulé sezoně bychom takový zápas nevyhráli. V tomhle jsme dál, daří se nám zlomit zápasy trvalým tlakem.“

Jak dlouho jste tvořil sestavu?

(usměje se) „Definitivně až včera před večerním tréninkem. Na poslední chvíli vypadl Lukáš Provod, který měl hrát ve středu. Tak jsme tam přesunuli ze stoperské trojky Lukáše Masopusta. Včera definitivně padl možný start Ogbua, Bořil se Zafeirisem měli karty, Oscar dorazil ve čtvrtek z reprezentace. Tlačili jsme ho do sestavy, ale nakonec jsme se domluvili na poločas. Středových hráčů máme jako šafránu, nechtěli jsme riskovat zranění. Celkově to nebylo jednoduché z hlediska organizace hry.“

Ve čtvrtek hrajete velký zápas v Římě. Budou někteří absentéři k dispozici?

„Určitě Zafeiris s Bořilem. Bude Ogbu, Osky, máme příslib od Wallema. Schranz se dá do kupy. Všichni tito kluci by měli být k dispozici. V neděli hrajeme na Bohemce, což může být další zlomový zápas podzimu. Nicméně do Říma se moc těšíme a věříme, že uzdravení kluci nám pomohou k výkonu.“

Dva hráči se z reprezentačního srazu vrátili s červenou kartou – konkrétně Jurásek a Chytil. Rozebíral jste to s nimi?

„Ano, nemůžete to nechat být. Branka Mojmy v Albánii byla z mého pohledu regulérní. V posledních čtrnácti dnech mu VAR odvolal celkem tři góly. Sešlo se to. Oba kluky jsme chtěli podržet. Třeba Matěj byl v prvním zápase za U21 rozdílový, v tom druhém se stalo, co se stalo. Musí se z toho poučit, na druhou stranu je to pryč, minulost. Nejlépe se zapomíná na hřišti.“

Slavia - Slovácko: Jurásek překonal nezlomný val hostů, 1:0! Jurečka na hraně ofsajdu Video se připravuje ...