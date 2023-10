Frťalu naštvali rozhodčí: Červená nebyla, ve vyloučení jsme rekordmani

Jak jste viděl ta dnešní rozhodnutí sudího – červenou kartu a nedopískanou penaltu?

„K rozhodnutím sudích se vyjadřuji zcela výjimečně, vím, co pak může následovat. Za mě to ale ani náhodou červená nebyla. Probíhají tady školení a pak je to těžké, když je člověk přesvědčený, že to tak být nemělo. Měla být i penalta za faul na Hronka, nepískl ji. Ale zase musím být soudný, ruka Almásiho se pískat neměla.“

Hodně vás ta rozhodnutí během zápasu rozčílila…

„Dostali jsme asi z deseti faulů šest žlutých, takový jsem měl z utkání pocit. U červené ukáže rozhodčí nejdříve míč, pak dá kartu. Nejdřív ukáže penaltu, pak zruší. Je těžké se v tom orientovat. Ale stejně jako apeluji na hráče: na rozhodčí se vůbec nechceme vymlouvat. To absolutně není forma mé práce. Vysvětlení od rozhodčího nechci, prostě se tak rozhodli. My jako trenéři zkrátka musíme jen reagovat a připravovat tým na podčíslení. Kluci to zvládli dobře, ale stálo je to spoustu sil.“

Teplice - Baník: Mičevič fauloval Tanka a po intervenci VAR byl vyloučen Video se připravuje ...

Kádr je hodně zdecimovaný zraněními, chybí vám třeba trojice útočníků. Vidíte z toho nějakou cestu ven? (usmívá se)

„Pořád nás je ještě dvanáct! Ale mrzí mě ta naše útočná síla. Hráči, kteří nastupují místo nich, je zastupují v rámci svých možností, ale je to někdy komplikované. Filova diagnóza je deset dní absolutního klidu, Jássir by mohl být připravený na utkání v Hradci. Zranění Gninga je pro lékařský štáb těžce identifikovatelné, takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet.“

Štvou vás červené karty? I s pohárem je jich šest v řadě.

„Abych to trochu zlehčil, možná jsme alespoň v něčem světoví rekordmani a získáme nějaký primát. Ale když se vrátím k těm situacím, dnes červená nebyla, Dramé ji dostal po odpískání konce zápasu a v poháru to rozhodčí posoudil, jak posoudil. To nijak neovlivníme.“