Sejk má ambice i kvalitu. Ale ve Spartě je až třetí. Priske: Skvělá mentalita

Už v červnu odmítl, aby hrál jen dvacet minut za Spartu. Nepřál si to. Jenže z nechtěného scénáře je realita. Václav Sejk číhá na šanci za Janem Kuchtou a Victorem Olatunjim. Prostor dostal v domácím poháru. Ve středu proti Bohemians (2:1) oslavil první soutěžní gól ve sparťanském áčku. Míří však výš. „Je to útočník, který chce naplnit osobní ambice,“ řekl expert Miroslav Jirkal.

Už od patnácti patří Spartě. S nálepkou obřího talentu z Teplic se prodíral dorostem, na Letné se mezi dospělými naplno prosadil jen v rezervě. Na pořádnou příležitost v prvním týmu dlouho čekal. Vlastně pořád čeká. A místy to těžce kouše. Je sebevědomý, dravý. Chce hrát.

Potenciál rozhodně má. Sejk je lídr a kapitán reprezentační jedenadvacítky. Jindřich Trpišovský, trenér pražské Slavie a v oboru respektovaný muž, ho v televizním studiu Canal + Sport označil za jednoho ze tří českých hráčů, kteří mají předpoklady protlačit se do Premier League.

Možná přehnané. Ale v české lize nabral už čtyřiapadesát startů. Na 21letého mladíka slušné číslo. Výrazně se odrazil v minulém ročníku na hostování v Jablonci. Za třicet zápasů vstřelil sedm gólů.

„Určitě má dobrou koncovku a umí se do ní dostávat. Ale zatím to nenaplňuje. Měl by to v některých situacích vzít na sebe a být víc sobecký,“ zmínil Jirkal.

Když před startem nové sezony řešil, co bude dál, nad dalším hostováním ohrnul nos. Dva a půl roku stačilo. „Byl bych rád, kdybych někam odešel na přestup, anebo se natrvalo vrátil do Sparty,“ tvrdil už dřív v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.

Druhá varianta platí. S Letenskými odstartoval letní přípravu a v kádru vydržel až do doby, co se zabouchlo přestupové okno. Jenže nadšením zatím neskáče.

„Bojuje s tím, že nedostal tolik minut. Chtěl by hrát co nejvíc a já mu tolik prostoru dosud nedal,“ přiznal trenér Brian Priske. „Ale ukazuje skvělou mentalitu,“ zdůraznil.

Naplňuje se scénář, jaký už v červnu nechtěl připustit. Nebo se na něj aspoň vůbec netvářil. „Být na lavičce a chodit na hřiště celou sezonu na dvacet minut, to určitě není nic pro mě. Tohle bych nechtěl. Nejsem ten typ hráče,“ vzkázal důrazný útočník.

Jenže je hůř. Pod Priskem sbírá jen drobky. Za jedenáct ligových zápasů nastoupil v základní sestavě jedinkrát proti Jablonci (5:1). V součtu posbíral 313 minut. Gól nedal, asistenci nezapsal. Upozornil na sebe snad jen bouřlivou oslavou před fanoušky soupeře v derby proti Slavii (1:1), kdy Lukáš Haraslín v nastaveném čase z penalty srovnal.

„Samozřejmě by potřeboval větší minutáž. Na druhou stranu Sparta je rozjetá, má stabilizovanou sestavu a kvalitní hráče. Sejkův úkol je, aby se mezi ně dostal. Ale minuty má,“ poznamenal Jirkal.

Do zátěže se dostává spíš v domácím poháru. Proti Líšni (1:0) odehrál celý zápas. Stejně jako ve středu proti Bohemians, první soutěžní trefou ve sparťanském A týmu pomohl k postupu do čtvrtfinále.

„Za Sejkyho jsem neskutečně šťastný, zasloužil si to. Ukázal, čeho je schopný. Dal gól a udělal to, co jsme po něm chtěli. Předvedl fantastický výkon,“ chválil ho Priske.

To je možná až příliš pozitivní hodnocení. V první půli zazdil slibně rozjetou situaci, pak ve vápně překonal ze snadné pozice brankáře Michala Reichla. „Ale ani tentokrát ho koncovka neposlouchala,“ upozornil Jirkal.

Ve sparťanském týmu jsou však pod Priskem potřeba i jiné dovednosti, než jen střílení gólů. Dokazuje to také Jan Kuchta. Góly nedává v takovém tempu, jak by si představoval. Přesto od dánského kouče sklízí aspoň před veřejností chválu.

Což platí aktuálně i u Sejka. Mezi jeho plusy patří rvavost, důraz, hra tělem a slušný výběr místa.

„Ve druhé půli pracoval, chodil si do pole a byl obrovsky platný. Uhrál spoustu balonů. Ale priorita pro něj musí být, aby se dostával víc do koncovky. Měl by jít víc do vápna,“ připomněl Jirkal.

K tomu je nezbytný větší prostor. A sebevědomí. Potřebuje se vklínit mezi Kuchtu a Victora Olatunjiho, zatlačit na ně. „Prostor dostane. Měl by pokračovat v bojovnosti a pracovitosti,“ dodal Jirkal.