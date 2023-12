Mistr neobyčejných gólů. Haraslín je po zranění zase klíčovou zbraní Sparty

V nové aréně v Hradci Králové se po necelé čtvrthodině chytil za lýtko a začal se vztekat. Bylo vidět, jak je naštvaný. V první chvíli chtěl zranění rozběhat, ale nešlo. Problém s lýtkovým svalem ho nakonec vyřadil ze hry prakticky na celý měsíc. Nepříjemné, na druhou stranu možná aspoň trochu občerstvil síly.

„Trošku jsem si oddychl. Cítím se dobře,“ říkal ostatně po návratu. „Zranění ho vůbec nezbrzdilo, má velmi dobrou výkonnost. Je vidět, že má sebevědomí, věří mu i okolí,“ všímá si Roman Polom, bývalý obránce Sparty.

Haraslín nejprve naskočil na pár minut s. Bohemians, ale pak se rozjel. Gól na Rangers, dva za reprezentaci v klíčovém střetu o evropský šampionát proti Islandu. Po návratu do klubu rozhodující trefa proti Betisu či výborný výkon v Pardubicích.

Je zkrátka na vlně.

„Dokáže přinést rozdíl. Je to dynamický hráč, vyhledává souboje jeden na jednoho. Na Slovensku máme dobré hráče, ale on je podle dat nejlepší v reprezentaci v průnicích s míčem do pokutového území. Některé věci má nadstandardní,“ vykládá Vladimír Pančík, žurnalista deníku Šport.

„On je velký talent. Kdyby nebyl, nevybrala si ho v mládí Parma, z Polska by si ho později nestáhlo Sassuolo. Ale teď vysloveně dozrál. Potřeboval důvěru, ve Spartě ji dostal. Nastupuje v klubu, kde se mu daří, kde je důležitý,“ navázal Pančík.

Důkaz lze najít i právě kolem poslední reprezentační přestávky. Haraslín dorazil na sraz necelé dva týdny po doléčení. Za Spartu odkopal ve třech utkáních jen 125 minut, přesto italský trenér národního mužstva Francesco Calzone odpověděl na otázku, zda zvažoval jeho nominaci jasně: „Vzal bych ho, i kdyby odehrál méně.“ „Bylo vidět, že neměl žádné pochybnosti,“ glosuje Pančík.

Ono není divu. Haraslín je totiž především produktivní. Dvanáct gólů v jedenadvaceti zápasech v sezoně za Spartu je výborné číslo. Především však udivuje jeho schopnost proměňovat šance. Metriku xG, tedy očekávané góly má 6,52, s dvanácti trefami tedy výrazně „overperformuje“, jak se říká. Zkrátka jede nad plán.„Jde jedna na jedna a prosazuje se v poslední třetině hřiště, což je nejdůležitější. Má také vyšší úspěšnost zakončení než v minulosti,“ upozorňuje Polom. „Jeho góly proti Islandu nebyly obyčejné,“ přikývne novinář Pančík.

Obyčejné ne, ale vlastně očekávané. Stejný dal nakonec i proti Betisu. Dostane míč na levou stranu, navede si ho do středu a míří placírkou na zadní tyč. Je zřejmé, že by si mohl nechat dát na tuto akci ochrannou známku.

Uvidí se, zda pro něj bude Sparta poslední velkou zastávkou. „Není pod tlakem nutného přestupu. Sparta je velkoklub, což potvrzuje i na mezinárodní scéně. Proč by chodil v sedmadvaceti někam do Portugalska nebo Turecka? Smysl by dával jen posun do TOP 5 ligy, schopnosti na to má,“ soudí Pančík.

„Jediné, co ho může zbrzdit, je zdravotní stav. Pokud bude zdravý, bude rozdílový i na letním EURO a pak buď odejde do jedné z nejlepších ligy nebo pomůže Spartě do Ligy mistrů,“ vyhlíží Polom.

Ani jeden plán nezní špatně.

Haraslín v sezoně (Liga + evropské poháry)

Zápasy: 21 (13 v lize, 2 v Lize mistrů, 6 v Evropské lize)

Minuty: 1502

Góly: 12

Asistence: 4

Střely/na bránu: 49/57,1 %

xG (očekávané góly)/na zápas: 6,52/0,39

Přihrávky na zápas/úspěšné: 20,43/77,1 %

Dlouhé pasy na zápas/úspěšné: 1,02/47,1 %

Souboje na zápas/úspěšné: 15,1/44,4 %

Driblinky na zápas/úspěšné: 4,91/51,2 %

Ztráty na zápas/na vlastní polovině: 9,23/14.9 %

Sörensen je dál out