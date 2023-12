Jsem na Tanka neskutečně naštvaný, soptil Hapal. Co změny v kádru?

Nigerijec vám závěr duelu hodně ztížil, že?

„Ani se tím nechci zabývat. Potom už byl zápas pro nás velmi těžký. Tanko se omluvil, což já beru, respektuji to. Pro něj je to škola do budoucna, protože jsem tohle u něj nikdy neviděl. Ani ve druhé lize. Omluvu asi beru, ale nechci to teď řešit, protože jsem neskutečně naštvaný. Tohle se proti Slavii stát nemůže. To je pak skoro po zápase.“

Teď dostane i disciplinární trest…

„To je samozřejmě další problém.“

Budete to řešit personálně?

„Uvidíme, jaký to bude trest, na tom bude hodně záležet. My hráče směrem dopředu máme, ať je to Filip Kubala, Jirka Klíma, který se dostal do dobré formy a je hlavně zdravý. Máme i Almásiho, který moc prostoru teď nedostal, tak uvidíme.“

Baník - Slavia: Šílený zkrat Tanka. Nepochopitelně srazil Douděru, červená karta! Video se připravuje ...

Jak hodnotíte prohru se Slavií?

„Chtěl bych nejdřív poděkovat lidem, kteří se postarali o trávník. Na tuto dobu byl velice dobře připravený. Moc děkuji, protože vím, co tady bylo před čtrnácti dny, když napadl sníh. Jednou jsme na tom trénovali. A pokud jde o zápas, jsem zklamaný, protože jsme hráli výborně. Přispěli jsme k jeho úrovni i my, nicméně nemáme ani bod, což mě mrzí. Řekl bych, že na můj vkus jsme ty góly Slavii darovali. Byly tam jiné situace, kdy jsme mohli inkasovat, ale z těch, ze kterých už ano, bychom obdržet gól neměli. Druhý gól po autu, třetí po rohu, špatně nabraný hráč na první tyč a nám to tam propadlo. Myslím si, že zápas se lámal na začátku druhé půle, kdy jsme měli dobrou možnost, Mandous vytáhl skvělý zákrok. Bohužel jsme kýžený gól na 3:2 nedali my. Ještě tam potom měl Jirka Klíma čistou hlavu. Krásný zápas, pro diváka zajímavý, pro mě k ničemu, protože jsme nebodovali. Ale počin 27 bodů je na to, jak jsme soutěž začali, slušný. Teď je potřeba se nachystat na jaro a minimálně navázat na to, co se tu hrálo.“

Herně se vám dařilo proti Slavii i Spartě, ale bodový zisk máte nulový. Proč?

„Třeba je to tím, že jsme k tomu ještě nedozráli. Možná to chce ještě nějaký čas, aby se mužstvo sehrálo, řešilo finální věci lépe. Nechci tady vylézat se statistikami, ale myslím, že jsme měli dostatečný počet střel na bránu, byli jsme nebezpeční. Je třeba být soustředěnější, koncentrovanější a přesnější ve finálce. Možná chyběla v koncovce větší agresivita. Opět jsme ty situace měli, bohužel jsme neskórovali. A někdy chybí i trocha štěstí. Hned v úvodu jsme měli výbornou akci, centr ze strany a Mandous to vytáhl přímo do protipohybu. Jinak by to Šehič dával do prázdné brány...“

Je receptem hrát proti nejlepším týmům sebevědomě a aktivně?

„My se touto cestou chceme ubírat. Chceme hrát nahoru, být aktivní, ale to proti každému. Je jedno, jestli je to první Sparta, nebo poslední Budějovice. Ne vždy vám to vyjde, tak jako v těchto zápasech, které byly zmíněny, ale je to cesta. Hrát agresivně, kolmo dopředu, napadat soupeře. S tím má každý problém. Možná, že kdybychom dneska zalezli do šestnáctky, bránili a hráli z hlubokého bloku, stejně bychom prohráli. A diváci by nebyli spokojeni s předvedenou hrou. Jo, tohle je cesta.“

Baník - Slavia: Bořil dotlačil míč za Letáčka, 2:3 Video se připravuje ...

Co bude s Ewertonem, který nezačne přípravu se Slavií, ale má nabídku ze zahraničí?

„Já věřím, že Ewe s námi začne přípravu, ale víte, jak to ve fotbale je... Dneska něco řeknu, a zítra to bude úplně jinak. Ale Ewerton v Baníku prokázal, že se zase zvedl, což byla velká zásluha celého realizačního týmu. Od kondičáků až po něj samotného, protože na dlouho vypadl pro zranění. Myslím, že se tady cítí dobře. Uvidíme, jak to bude dál.“

Bavili jste se, jaké on má záměry?

„Já se s ním o tom bavil, než odletěl na dovolenou do Brazílie, kde si užije volno. Co mám ale poslední informaci, tak jsme mu dali všechny věci k přípravě. To znamená běžecké věci. Všechno chce absolvovat a věřím, že se vrátí zpátky.“

Kde byste chtěli posílit?

„Až na závěr dnešního zápasu jsme moc nepoužívali tříobráncový systém, chybí nám zdvojení postů na křídlech. Tam jsme odehráli skoro celou soutěž s Buchtičem (Buchtou) a Ewertonem. Tam by bylo dobré to posílit nebo změnit, aby konkurence byla větší a byla možnost i náhrady. Ale musím říct, že Šeha (Šehič) to běžecky zvládl, i když hrál výš. Není to jeho optimální pozice. Dopředu byl ale svým pohybem nebezpečný.“

Nezvykle dlouhou dobu chybí asistent Danny Searle. Je nějaký problém?

„Jedná se o víza, na která čekáme. Je to všechno byrokracie, trvá to.“

Je pro vás tématem návrat Enea Bitriho, který s Valerengou spadl z norské ligy?

„V týdnu jsme se o tom bavili, ale nedokážu si to představit. Podepsal tam smlouvu, ani nevím, jak to tam má, nebo nemá. Tuhle myšlenku jsme probírali, ale spíše hypoteticky.“

A kdo odejde? Například Fadairo se neprosadil.

„Uvidíme. Teď si tu půlsezonu vyhodnotíme a určitě to budeme chtít občerstvit. V létě jsme udělali třináct změn, což je neskutečná porce, teď bychom potřebovali kádr vhodně doplnit na pozice, které nás trápí. Nemyslím si, že by nastal extrémní pohyb.“

Platí, že berete čtyři nebo pět mladíků do přípravy?

„Určitě. Už v létě jsme věděli, že kluky posuneme a začnou s námi. Uvidíme do té doby, než pojedeme do Turecka. Možná nás některý překvapí a vezmeme ho s sebou. Záleží na nich.“