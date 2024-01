Karviná v přípravě vyhrává, ale kosí ji zranění. Jarábek: Snad nic vážného

Tři přípravné zápasy, tři vítězství s čistým kontem. Plus čtyři zranění hráči. Taková je bilance MFK Karviná ze soustředění v Turecku. Na marodce nově skončili David Moses, Matej Čurma, Alex Iván a Amar Memič. „Věřím, že to bude jen z únavy a nebude to nic vážného,“ doufá trenér Juraj Jarábek.

Karvinští na soustředění v Turecku sehráli tři zápasy. Postupně porazili srbský Niš 2:0, brazilské Mauaense 2:0 a makedonské Škupi 1:0. „Dá se říct, že jsem maximálně spokojený,“ hodnotil pro klubový web trenér Jarábek. „Kluci makali, všechno poctivě odtrénovali, podařilo se nám vyhrát všechny tři zápasy a neinkasovali jsme. Vyzkoušeli jsme si systémové věci na skvělých hřištích. Jediné minus vidím v našem zdravotním stavu – máme poměrně dost zraněných. Snad to nebude nic vážného, kluci půjdou k lékaři na vyšetření a uvidí se.“

Na marodce už byli Patrik Čavoš a Rajmund Mikuš. Z Turecka se vrátili se zdravotními šrámy Moses, Čurma, Iván a Memič. „Kvůli těmto absencím jsme v druhém a třetím utkání nemohli protočit dvě kompletní jedenáctky,“ upřesnil Jarábek. „Pro zdravé kluky to bylo právě kvůli tomu hodně náročné. Ale poradili si s tím i podle dat, která máme a pracujeme s nimi dlouhodobě. Musím pochválit stopery, Jirku Fleišmana a další. Poslední zápas proti Škupi byl doslova oddřený ve velké únavě. I střídající hráči v něm ukázali dobré věci, například mladý Vinicius dobrou agresivitu.“

Devatenáctiletý Brazilec Kahuan Vinicius byl na podzim nejvytíženějším hráčem rezervního týmu Karviné v MSFL a jeho nejlepším střelcem, nasázel sedm gólů. Podle Jarábka se i v přípravě ukazuje v dobrém světle. „I díky němu máme do ofenzivy slušné alternativy, konkurenci zvýšil také Martin Regáli. Chvála musí přijít i na defenzivní stránku, stopeři to zvládají. Zkoušíme i některé kluky na krajích obrany, přestože to nejsou jejich posty.“

Slovenský univerzál Regáli je zatím jedinou posilou Karviné ze zimní přestávky. „Rád bych, aby ještě někdo dorazil,“ neskrývá trenér. „Konkurence je dobrá a užitečná věc. Každý post bychom chtěli mít zdvojený. Uvidíme. Nějaké hráče máme vyhlédnuté, ale jestli se podaří transfery finalizovat, je teď těžké s určitostí říct.“

Nejlepším střelcem karvinské přípravy je zatím pětadvacetiletý útočník Adeleke Akinyemi. V Turecku sice neskóroval, ale z dřívějších duelů si připsal pět gólů (hattrick při divočině s Žilinou 4:7). Čtyři góly má na kontě zkušený Martin Doležal, dva Lucky Ezeh, po jednom Pavel Kačor, Amar Memič, Emmanuel Ayaosi a Lukáš Budínský.

„V Turecku jsme to ještě pořád měli zaměřené hlavně na kondici, proto bylo soustředění dost náročné, ale měli jsme kvalitní podmínky a samozřejmě to bylo mnohem lepší, než trénovat doma na umělce,“ pochvaloval si Martin Doležal. „Vyhráli jsme, neinkasovali, soupeři kvalitní s velmi dobrými hráči. Ukázali jsme kvalitu, to mě těší. A osobně jsem samozřejmě rád, že mi tam po krásných centrech i něco padlo.“

BILANCE MFK KARVINÁ V TURECKU

Karviná - Škupi 1:0

Branka: 78. Budínský z penalty

Karviná: Holec - Krčík, Svozil, Bederka - Žák (46. Ezeh), Budínský (85. Kauan Carneiro), Boháč (60. Kačor), Fleišman (60. Ražnatovič) - Ayaosi (46. Papalele) - Doležal (46. Adeleke), Regáli (60. Vinicius)

Karviná - Mauaense 2:0 (2x 35 minut)

Branky: 50. Ayaosi, 60. Doležal

Karviná: Lapeš (36. Ciupa) - Boháč (36. Doležal), Bederka (36. Svozil), Kauan Carneiro, Ražnatovič (36. Regáli, 47. Ayaosi) - Traore, Žák (36. Budínský) - Kačor, Ayaosi (36. Ezeh), Papalele - Vinicius

Karviná - Niš 2:0

Branky: 30. a 43. Doležal

Karviná, 1. poločas: Ciupa - Krčík, Traore, Svozil, Fleišman - Žák, Budínský - Iván, Ezeh, Regáli - Doležal

Karviná, 2. poločas: Lapeš - Traore, Krčík (75. Budínský), Bederka - Memič, Moses, Boháč, Ražnatovič - Ayaosi - Ezeh (65. Žák), Adeleke