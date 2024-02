Řežba Sigmy proti Vikingům. Bylo to emotivnější, přiznal kouč Jílek

V přípravě nejde vyloženě o výsledky. Každopádně naštve, když přijdete takovým způsobem o vítězství, že?

„Když si vezmu jednoduchou matematiku, vyhráli jsme 6:0 na čisté šance a skončí to 1:1. Ta jejich střela navíc ani nešla na bránu, byla tečovaná. My jsme ale příležitosti zahazovali. Vždycky je dobré, když se do nich dostanete, ale druhá věc je proměňovat je. Tři čtyři šance byly naprosto vyložené. Julda (Lukáš Juliš) měl v prvním poločase dvě nebo tři. I po vystřídání jsme si udrželi tlak. Taky musím říct, že jejich gólman vytáhl některé fantastické zákroky. Podržel je. Šlo to ruku v ruce s naší nemohoucností.“

Co ten vyrovnávací gól?

„Inkasovali jsme po jednoduché ztrátě míče. Byla to individuální nezodpovědnost. To je škoda.“

O sestavě na první jarní ligové kolo máte jasno?

„Osm devět míst máme víceméně jasných. Uvidíme podle zdravotního stavu. Filip Novák měl drobný problém s rukou. Snad to bude dobré. Ještě máme týden před sebou.“

Velmi se mi líbil střídající Ebrima Singhateh. Co vám?

„Jo, je tam přesně to, co čekáme. Je jiný typ než Lukáš Juliš, který je spíš do boxu. Šanci mu připravíme, on si umí najít míč a je to o tom, jestli ji promění. To se tentokrát nepodařilo. Ibra je víc do tahu, za obranu. Vzal si penaltu a uklidil to. Ukazuje sílu, ale musím ho i pokárat. Ten vyrovnávací gól pramenil z jeho jednoduché ztráty na útočné polovině. Byli jsme v držení míče.“

Jaký byl dánský rival?

„Řekl bych, že jste tady potkali naprosto odlišné soupeře. Zatímco Ludogorec Razgrad byl velice individuálně vyspělý a herní, dneska jsme opravdu narazili na Vikingy. Obrovsky fyzicky vyspělé mužstvo, silné v soubojích, hrálo jednodušší fotbal. Ale taky měli ve svém středu šikovné hráče. My jsme je do ničeho nepustili, byli jsme kompaktní.“

Zápas byl hodně emotivní, na hřišti i mezi střídačkami. Víc než jindy?

„Řekl bych, že ano. Je to i o chování soupeře. Byly tam některé věci, které tam nepatří. Proto to bylo emotivnější.“