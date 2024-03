Našlapaný program „S“, těšila se na pauzu: odpočinek i hodiny cestování

Začněme v Edenu, tam se v neděli hrálo o tři hodiny dřív. Blížil se konec tiskové konference, když trenér Jindřich Trpišovský zabrousil na téma únava, odpočinek: „Já sám se těším, že zítra nemusím vstávat na budík a přemýšlet o tom, kdo bude hrát, jak budeme odpoledne trénovat a tak dále.“

Večer na Letné se ke stejnému námětu dostal i jeho kolega Brian Priske. Také na něm bylo vidět, že si rád uleví. Volno potřebuje. „Byl to náročný program pro všechny. Samozřejmě pojedu domů a těším se, že znovu uvidím rodinu. Dám si malou pauzu od fotbalu, mozek si odpočine,“ naplánoval.

Oba hlavní adepti na titul toho mají za sebou opravdu dost. Sparta zvládla jedenáct utkání od soboty 10. února, kdy vstoupila do jarní části ligy výhrou v Karviné. Porci absolvovala za pět týdnů a již zmíněný víkend. Hrála zápasy i ve všední dny, ani jednou nevynechala. Slavia zapsala o utkání méně. Netýkalo se jí první jarní vyřazovací kolo Evropské ligy, zato v domácí soutěži musela dohrát střet ve Zlíně.

Pro srovnání: třetí mužstvo ligy Plzeň mělo v programu devět střetnutí. Nevypadá to jako velký rozdíl, ale značí, že jen dvakrát nastoupila Viktoria i ve středu týdne. Sparta za stejnou dobu pětkrát, Slavia čtyřikrát…

„Přestávka přichází ve správný čas. Oceníme ji my hráči i realizační tým,“ pronesl sparťanský záložník Qazim Laci.

Zrovna on si ale odpočine spíše jen psychicky, změnou prostředí. Vyráží totiž na sraz albánské reprezentace, s níž se chystá na EURO, v kvalifikaci totiž mužstvo předčilo i český národní tým.

Samozřejmě není sám. Špičkové tuzemské kabiny se během reprezentačních termínů pravidelně vyprazdňují. Z Edenu zmizí dvanáct hráčů, plus El Hajdi Diouf musí odcestovat do Norska kvůli vízům. Na Strahově si zabalila věci desítka borců.

„Půjde o to, jak realizační týmy dokážou reprezentační pauzu využít. Není jednoduché, když odjede tolik hráčů s národními týmy a vrátí se k týmu chvíli před dalším ligovým zápasem,“ upozornil expert deníku Sport Stanislav Levý. „Je to alchymie, jak ten blok z hlediska tréninků poskládat, záleží také na tom, kolik toho hráči za reprezentace odehrají, jak se nacestují.“

Rekordmany v tomto směru najdeme celkem lehce. Sparťan Angelo Preciado odletěl do New Yorku (10 hodin), v New Jersey ho totiž čekají dva přípravné zápasy za Ekvádor proti Guatemale a Itálii. Slávista Oscar Dorley si zaletěl do Monrovie (12 hodin). Odtud vyrazí s mančaftem do Džibutska, s nímž se pak v předkole kvalifikace Afrického poháru národů utká i doma.

Po návratu přijde klíčová část sezony. Boj o první místo po základní části i v nadstavbě o titul.

Program do konce základní části

Sparta

České Budějovice - venku

Mladá Boleslav - doma

Bohemians - venku

Baník - doma

Olomouc - venku

Slavia