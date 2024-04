Kobylík: Slavii nakopla malá krize Sparty, Jurečka je unikát. A Macík...

Sparta vyhrála v Českých Budějovicích, ale „jen“ 1:0. Čekal jste výraznější výsledek?

„Že by mě to vyloženě překvapilo, to se říct nedá. Hráli na vítězství a sparťansky to udrželi, když se brzy dostali do vedení. Oni jsou v tomhle momentálně silní, že dokážou výsledky udržet a podobné vyrovnané zápasy zvládat. Je to obrovská změna oproti minulosti, za kterou vidím Briana Priskeho. Přestože jim hra zase tolik nešla a padl ušmudlaný gól, tak mají tři body.“

Michal Ševčík zůstal v Českých Budějovicích jen na lavičce. Dal byste mu šanci, když se Spartě hra tolik nedařila?

„Nemyslím si. Proč? Kvůli tomu, že hrál dobře za jednadvacítku nebo za béčko? Není důvod. Realizák ho má celou dobu pod kontrolou. Při síle kádru, který Sparta má, tak asi ne. Že by se musel Priske zbláznit a za každou cenu ho stavět, nevnímám jako potřebné. Zřejmě tam bude spousta věcí, které ovlivňují skutečnost, že nehraje. Podívejte se na Mejdra. Nehrál, pracoval dál a teď tu šanci díky absencím dostal.“