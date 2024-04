Zlín selhal, narazil do zdi. Červenka: Velká komplikace v boji o záchranu

Od Zlína to bylo hodně málo. Čtyřiadevadesát minut bez vyložené šance, málo nápaditá hra plus chyba při bránění. Domácí kopali roh, Bužkova sražená střela se odrazila k Rajmundu Mikušovi, jenž nastartoval rychlíka Martina Regáliho. Ten pláchl vytaženým obráncům a bravurně vyřešil i koncovku. Neběžel až k brankáři Stanislavu Dostálovi. Napřáhl z dálky a trefil přesně.

Tím určil další vývoj. „Viděl jsem postavení gólmana. Nechtěl jsem se dostat příliš blízko k němu a zavřít si úhel. Proto jsem střílel trošku dřív,“ líčil útočník Regáli, jenž vstřelil druhou branku v české lize.

Karvinští se nemuseli nikam hnát. Postavili pevnou hráz před Dominikem Holcem, a když se dostali k míči, uháněli s ním nahoru. Nedalo jim zas takovou fušku, aby těsný náskok udrželi. Protivníkovi totiž chyběla invence, ani balony se k Červenkovým svěřencům v pravou chvíli neodrazily.

A když měli nadějný trestňák, zdejší „Ronaldo“ Tom Slončík ho poslal do zdi. „Loni jsme byli v horší situaci,“ připomněl kapitán poražených Lukáš Bartošák.

Výsledek značí, že Karviná v tabulce po 30. kole přeskočila svého nedělního soka, neboť nad ním dvakrát vyhrála (4:0, 1:0). Důležitý duel zvládla i bez distancovaného lídra defenzivy Jaroslava Svozila. „Musím poděkovat Radimu Grussmanovi (asistentovi), který nad tím celý týden seděl a vymýšlel, co a jak,“ uvedl kouč Marek Bielan. „Zlín neměl za celý zápas vyloženou šanci,“ dodal. Základním bodem strategie byla eliminace mladých šikovných střeďáků Slončíka a Alexandra Bužka a zachytávání přihrávek do křídel. To se hostům dařilo.

Trenér vítězů speciálně pochválil mazáka Jiřího Fleišmana, jenž držel nově sestavenou obranu. „Někteří lidé říkají, že je starý a už nemá na ligu. Ale věk nerozhoduje. Když to hráč umí, může hrát do čtyřiceti,“ upozornil Bielan.

Poraženým scházeli Antonín Fantiš, Jakub Černín a Rudolf Reiter, ale pořád měli na lavičce dost nábojů, aby skóre otočili. Jenže tentokrát nepomohli ani střídající borci. Až na konci přišel pořádný nápor, pár rohů a zmatků v pokutovém území. „Měli jsme si toho vytvořit daleko víc. Jim vyšel jeden brejk a pak hráli to, co chtěli a s čím přijeli. Zatáhli se a pak už bylo těžké něco vytvořit,“ posteskl si záložník Bartošák. „Špatně jsme to zajistili,“ vrátil se k rozhodujícímu okamžiku ze 12. minuty, kdy marně honil unikajícího Regáliho.

Karviná splnila cíl, se kterým do Baťova města vyrazila. „Řekli jsme si, že jestli se chceme zachránit, musíme tady vyhrát. Tomu jsme přizpůsobili taktiku,“ sdělil Bielan.

Zlín – Karviná: Nebezpečnou ránu Budínského vyrazil Dostál nad Video se připravuje ...

Očima trenéra: Bušení do zavřených vrat

„Prohra je pro nás velkou komplikací v boji o záchranu. Udělali jsme obrovskou minelu, když jsme se po rohu nevrátili ve sprintu zpátky a soupeř nám dal úvodní gól. Necháme si utéct hráče přes celé hřiště, což je nedisciplinovanost některých. Mělo to být zavřené daleko líp. Karviná se pak zatáhla do kompaktního bloku. Byla hodně organizovaná, těžko se nám tam dostávalo. Chyběly nám rychlost, moment překvapení, agresivita v šestnáctce. Ve druhém poločase to bylo bušení do zavřených vrat. Čekali jsme víc od střídajících. Nebylo tam dostatek kvality. Přijde mi, že někteří hráči nechtějí jít přes hranu své komfortní zóny. Je potřeba, aby se přepnuli do módu, že tady jde o setrvání v lize. Pokud to neudělají, body nebudou přicházet. My trenéři musíme najít do každého utkání deset typologicky vhodných hráčů, kteří to budou splňovat. Budou hrát koncentrovaně, důsledně a zarputile po celých devadesát minut. Tohle potřebujeme. Rozhodně nic nevzdáváme. Máme před sebou pět zápasů a budeme v nich nepříjemní tak, jak byla Karviná u nás. Je to otevřené. Byli jsme v horší situaci než teď. Dnes přišli fanoušci, za což jim hodně děkuji a omlouvám se, že jsme jim neudělali radost. Věřím, že na nás nezanevřou a budou nás dál podporovat, abychom dosáhli kýženého cíle. Tonda Fantiš měl žaludeční problémy a teploty, proto nebyl ani v zápise. Dva dny netrénoval.“

Bronislav Červenka, kouč Zlína