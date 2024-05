Sparta: poslední krok k titulu, pozor na kolaps! Krach před 16 lety načal Řepka

Je to černé memento. Vzpomínka stará šestnáct let. Nepříjemná jak osina. Na jaře 2008 vedla Sparta ligu před Slavií o čtyři body, tři kola před koncem uvítala Brno. O titulu nikdo nepochyboval.

Jenže už v 57. sekundě po přetahované o aut hodil šéf Tomáš Řepka míč do obličeje útočníkovi Aleši Bestovi. Dostal červenou kartu, domácí hráli celý zápas v oslabení, což odnesli prohrou 0:2. Jednalo se o zásadní průlom v ligové koncovce.

„Do zápasu jsme šli s tím, že může být klíčový, potřebovali jsme vyhrát. Řepka neudržel nervy v nejméně vhodném okamžiku. Dostali jsme hloupý první gól, pak jsme se snažili zápas zvrátit, ale nevytvořili jsme si šanci. Dál bojujeme o titul, ještě to máme ve svých rukách,“ pronesl trenér Michal Bílek.

Jenže Sparta zkolabovala, padla i v dalších dvou utkáních doma s Baníkem a v Liberci. Řepkův úlet byl smrtonosný, titul nakonec brala Slavia.

„Vybavím si to, ale člověk to v devatenácti vnímá jinak. Tomáš byl obrovská osobnost, dával tomu strašně velké emoce. Já jsem se neopovážil ho jakkoli soudit. My jsme přitom hráli celé jaro dobře, jen to pozlátko nepřišlo,“ vzpomíná nynější záložník Pardubic Kamil Vacek, jenž na Letnou přišel v zimě předtím z německého Bielefeldu.

On sám v inkriminovaném utkání nenastoupil. Přitom předtím jako zelenáč dostával dost šancí. „Pan Bílek se mnou úžasně komunikoval. Vysvětlil mi, že jde do tuhého, že budou dostávat přednost zkušenější. Bral jsem to,“ vysvětlí.

Přesto si vzpomene, jak na tým potíže dopadly. Zaprvé nebyla tak (pro Spartu) sladká doba, na popisovaný střet se Zbrojovkou dorazilo jen necelých 9 tisíc fanoušků. Zadruhé se rozjely problémy mezi ultras a týmem. Lidé z kotle se pouštěli především do Pavla Horvátha, což vyvrcholilo v posledním kole v Liberci a pak také při finále poháru na Strahově. Záložník také po sezoně zmizel do Plzně udělat úžasnou kariéru – vlastně po kariéře, jak se tehdy zdálo.

„Ve Spartě je tlak pořád, jde o to, jak si ho připustíte. Já si ho moc nepřipouštěl,“ vykládá Vacek. „Občas se stane, že i velké světové mančafty konec nezvládnou. Jedna nešťastná událost to dokáže otočit,“ doplní.

Může se to přihodit také aktuálnímu mužstvu? S jistotou to nelze říct, ale vše hraje pro něj. Zvládlo těžký souboj s Baníkem, pro utkání v Mladé Boleslavi, která je nepříjemným sokem, jenž mu sebral pět ze šesti bodů v ročníku, se vracejí důležití hráči. Po trestu za žluté karty jsou k dispozici kapitán Ladislav Krejčí a záložník Qazim Laci. Distanc za vyloučení v derby se Slavií si proti Ostravě odseděl křídelník s velmi dobrou formou Lukáš Haraslín.

Tým se na souboj naladil na hokeji, hráči si užívali výhru nad trenérem Brianem Priskem (a také Asgerem Sörensenem a Peterem Vindahlem), Dánsko Češi udolali. Fotbalisté upustili tlak, který je všudypřítomný.

„Všechno máme ve svých rukách. Sparta má hodně titulů, hodně pohárů, ten pocit zná, ví, jak se rozhodující zápasy hrají. Musíme se koukat jen na sebe a na to, abychom vyhráli zbylá utkání v lize i poháru. Bylo by krásné vyhrát oboje,“ vyznal se nynější hlavní tahoun Veljko Birmančevič.

Ano, Letenští cílí na double, který získali naposledy před deseti lety pod trenérem Vítězslavem Lavičkou. Pokud uspějí v Boleslavi, mohou ho dotvořit ve středu v Plzni, kde se poměří ve finále s domácí Viktorií.

Boleslav? Pro Spartu vysoká zeď

Aby Sparta stiskla v rukou nablyštěnou trofej pro ligového krále, potřebuje navléct na vítěznou šňůru už jediný korálek. Má dva mečboly, první se pokusí proměnit dnes v Mladé Boleslavi. V cestě ovšem stojí soupeř, kterého stejně jako Slavii v tomto ročníku ještě neporazila. Se Středočechy poztrácela pět ze šesti možných bodů. Připomeňte si obě kolize.

Ml. Boleslav – Sparta 3:1 (2:1)

13. kolo, 29. října 2023

Branky: 24. Kušej, 45. Matějovský, 87. Jawo – 29. Pešek.

Sparťané ztratili neporazitelnost i první místo, spadli za Slavii. Byl to šok, hostům se nedařilo vůbec nic. Hráli pomalu, chybovali. Trenér Brian Priske protočil sestavu, kvůli zdravotním lapáliím scházeli Lukáš Haraslín, Angelo Preciado či kapitán Ladislav Krejčí. Symbolem tvrdého nárazu se stal vedle Jamese Gomeze i jindy klíčový muž Filip Panák.

„Udělal asi víc chyb než obvykle. Sám není spokojen, ale opakuju, že jsme dělali špatná rozhodnutí v obraně i útoku,“ mírnil kritiku Priske. „Podali jsme výkon, jaký si nepředstavujeme. Dostali jsme ránu, teď musíme zůstat pospolu. Nemáme čas být sklíčení, litovat se,“ nakázal dánský kouč. Což se povedlo, Letenští v lize do konce kalendářního roku neztratili ani bod.

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Sparta 3:1. První porážku mistra v sezoně řídili Kušej a Júsuf Video se připravuje ...

Sparta – Ml. Boleslav 1:1 (1:1)

27. kolo, 7. dubna 2024

Branky: 45. Birmančevič – 20. Kairinen vl. ČK: 59. Preciado.

Když už letenský tým smazal manko z šíleného poločasu a zkraje druhé půle utahoval smyčku, rudou gardu nesmyslně srazil Preciado. Ohnal se loktem po Bensonu Sakalovi, dostal červenou. Oslabení domácí přesto sahali po obratu, Středočeši to nepochopitelně zabalili. Ekvádorec byl pak na pranýři, šlo o druhý zkrat za jediný měsíc, silně hazardoval se sparťanskou obhajobou titulu.

„Musíme to brát jako tlačítko reset pro zbytek sezony,“ nabádal Priske. „Remíza vyplynula z toho, že jsme hráli v prvním poločase pod naší úrovní. Nechci však vidět všechno černobíle,“ doplnil. A Preciado? „Vyřešíme si to interně.“ Vypadalo to na doutnající krizi, kterou však sparťané bleskově dostali pod kontrolu.