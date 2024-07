Šádek o Plzni: Chorý se loučil, na mě zapomněl. Hranáče nikam nepustí

Tradiční dotaz na úvod – s jakými ambicemi jdete do sezony?

„Jak bych odpověděl, aby to nebylo málo, nebo zase hodně... Kdo zná mě, trenéra, tenhle klub, dobře ví, že máme vždycky ty nejvyšší ambice, se vším respektem ke všem soupeřům. Zkusíme se probojovat do základní skupiny některé evropské soutěže a v lize honit kluky z Prahy. Ale letos nebude liga jen o prvních třech týmech, posílily i jiné kluby. Soutěž by mohla být celkově vyrovnanější. Nechceme se úplně bavit o tom, že budeme dohánět a předhánět pražské celky. Hodláme hrát na špičce, zkusit být do třetího místa a dostat se do základní skupiny evropských pohárů.“

Plzeň výrazně omladila. Jak se tým mění ve vašich očích?

„Zda bude kvalitnější, nebo naopak méně oproti minulým sezonám, to ukáže až sezona a kvalifikace evropských pohárů. Plzeň drží několik let vysokou sportovní kvalitu, máme úspěchy. Přestupová politika se mění v průběhu desetiletky často podle toho, jak jsou silné ostatní kluby a jak ambiciózní jsou jejich vlastníci. Jeden čas jsme dělali starší, hotové hráče, ale zpravidla byli volní po smlouvách. Teď se ubíráme jinou cestou. Nechci říct, zda máme moc hráčů mladých, moc cizinců. Musíme si to vyhodnotit uvnitř klubu, zda jsme zvolili správnou filozofii. Věřím, že plzeňská parta a srdce v týmu zůstane, na tom si zakládáme. Kluci, co přišli, se s tím sžijí, nebo tady nebudou moct hrát.“

Čím chcete konkurovat pražským „S“?

„Sparta i Slavia disponují většími prostředky, takhle s tím pracuji od začátku, co jsem v Plzni. Ale když je dražší hráč, neznamená to, že je zákonitě kvalitnější. Chceme konkurovat Spartě a Slavii aktivní hrou, kvalitou, kterou v mužstvu máme. Nechci posuzovat politiku ostatních týmů. Věřím, že si s naším kádrem a lišáctvím trenéra s konkurencí poradíme.“

Zvyšujete oproti minulé sezoně klubový rozpočet?

„Upřímně ho teprve doděláváme. Ale myslím, že naopak došlo k jeho snížení, určitě nebude vyšší, než v minulé sezoně. Rozpočet lze brát z pohledu několika struktur. Jednak rozpočet v rámci české ligy, pak přestupovou politiku a věci ohledně evropských pohárů. Pokud se bavíme pouze o lize, rozpočet je přinejmenším v řádech procent nižší.“

V zimě jste pustili do Slavie Jindřicha Staňka, teď Tomáše Chorého. Bylo to těžké rozhodnutí a co jste Tomášovi na odchod řekl?

„Beru to jako holý fakt. Jindra nebo Tomáš se rozhodli odejít do Slavie. Ta byla ochotná zaplatit částku, kterou jsme si v našich očích stanovili pro jejich odchod jako minimální. Rozloučit jsem se s Tomášem nestihl. Včera (v pondělí) tady Tomáš byl, ale nějak na mě zapomněl. Asi to úplně neměl v plánu, přijít se rozloučit se mnou. Tomáš je pryč, Tomáš je minulost. Jsem přesvědčený o tom, že máme dost kvalitních útočníků, co ho nahradí.“

Proč tihle hráči neodchází do zahraničí, ale k přímé konkurenci?

„Obecně je to teď složitější, na zahraničním trhu je spousty hráčů. Navíc EURO teprve před chvílí skončilo, kluby ve vyspělých soutěžích budou přestupy teprve startovat. Je otázkou, zda měl Tomáš Chorý na pět nejlepších evropských soutěží. Teď je ve Slavii, naše rozlučka proběhla. Přeju mu, ať se mu daří a zůstanou o dost bodů za námi.“

Je pro vás motivací do sezony přímý postup do Ligy mistrů?

„Říkal jsem klukům z Prahy, že tuhle disciplínu miluju, jsem na ni specialista. Sezony, kdy se hraje o Ligu mistrů, jsou má silnější disciplína. Jsme dobře nachystaní, ale jak už jsem říkal, bude to i o dalších týmech. Chceme dobře vstoupit do ligy a na to navázat. Samozřejmě je Liga mistrů obrovské lákadlo, minimálně pro půlku mančaftů je to stejný cíl, o který chtějí od začátku bojovat.“

Dojde ještě k nějakým pohybům v kádru?

„Naše soupiska, kterou máte před sebou, má poměrně hodně jmen. Může být v pohybu během léta, než se uzavřou transferová okna a nám se uzdraví hráči se střednědobým zraněním (Valenta, Hejda, Paluska, Baier). Nějaké odchody s ohledem na vytíženost hráčů a potřeby klubu i jednotlivců na pořadu dne budou.“

Dokážete si představit, že přijdete o Robina Hranáče?

„Kolem Robina nabídky jsou, ale s ohledem na naše ambice si myslím, že v létě se to nestane. Nikdy se ve fotbale nemá říkat nikdy, ale momentálně si to představit nedokážu, že odejde. Je to naprosto klíčový hráč pro trenéra, tým i celou Plzeň. Je to také spojené s možnostmi, jaké máme, abychom ho případně nahradili. Mám pocit, že s ohledem na naše ambice tenhle transfer nenastane.“

Dá se tedy sezona srovnat se situací v ročníku 2017/18, kdy jste slavili titul?

„Filozofie tří klubů vepředu je naprosto odlišná. Máme obrovskou výhodu, že Sparta a Slavia musí, my chceme. Pak uvidíme, jak to bude v sezoně probíhat. Oni nemůžou sezonu začít s jinými ambicemi, jejich cíl je od začátku zcela jasný. My a další kluby, co výrazně posílily, jsme tady od toho, abychom do toho zasáhli, dobře do sezony vstoupili a udělali ligu zajímavější. Neplnili roli stafáže jako v minulé sezoně, kdy nám oba týmy utekly o hodně bodů už před nadstavbou a pak to bylo jenom o nich. Když do ligy dobře vstoupíme, pak se s námi musí počítat. Víte, jak to s námi je.“

Při motivaci do sezony použijete výrok podobný tomu, že půjdete Spartu se Slavií nahánět klackem na tanky?

„Říct něco podobného podruhé, to už není vtipné. Snažíme se znovu co nejlépe připravit, ale bez takového výroku. Tenkrát se to celkově všechno potkalo. Budeme mít stejné ambice jako tenkrát. Jestli něco použiju, tak až pro hráče v kabině a pak to přes vás zase časem někam šoupnu.“ (úsměv)