Ideální sestava 3. kola iSport Fantasy: vládnou obránci, Vlkanova je zpět

Michal Reichl

Bohemians

cena v iSport Fantasy: 4,8 milionů

body ve 2. kole: 7

Vlastní ho: 3,3 % trenérů

Po kolapsu na Dukle se bohemácký brankář vykoupil. Slovácko sice stále na první branku čeká, proti Klokanům ale kousalo a vyslalo na bránu čtyři pokusy. Reichl žádný z nich nepustil za záda, připsal si čisté konto a důvěru fantasy trenérů splatil sedmi body.

Obránci

Martin Vitík

Sparta Praha

cena v iSport Fantasy: 7,8 milionů

body ve 3. kole: 12

vlastní ho: 9,8 % trenérů

Jeho popularita roste mezi trenéry každým kolem, od prvního víkendu Vitíka přivedlo více jak 500 trenérů. A číslo ještě poroste, možná se rýsuje gólová náhrada za Ladislava Krejčího. Proti Dukle si opět našel místo po standardce a další gól ho tak podruhé v řadě katapultoval do sestavy kola.

El-Hadji Malick Diouf

Slavia Praha

cena v iSport Fantasy: 5,9 milionů

body ve 3. kole: 12

vlastní ho: 2,5 % trenérů

Tady se rýsuje další potenciální favorit fantasy trenérů. I Diouf hlásí díky své nechytatelné ráně pod břevno druhou účast v sestavě kola. Senegalec má momentálně nízkou cenovku, pevné místo v základní sestavě, čistá konta i ofenzivní čísla. 22 bodů za dvě kola je úctyhodný počin.

Jaroslav Zelený

Sparta Praha

cena v iSport Fantasy: 7,2 milionů

body ve 3. kole: 10

vlastní ho: 8,1 % trenérů

Celá dvě kola trvalo, než sparťanští obránci v čele s Jaroslavem Zeleným odměnili fantasy trenéry čistým kontem. Cenově dostupný levák k tomu navíc proti Dukle přidal bonus, hlavičkou nabil parťákovi Vitíkovi a připsal si asistenci. Třeba příště zakončí sám…

Daniel Horák

Hradec Králové

cena v iSport Fantasy: 7,4 milionů

body ve 3. kole: 8

vlastní ho: 1,4 % trenérů

Na většinu trenérů byl příliš drahý. Nyní si šikovný levák konečně připsal první asistenci a větší bodový zářez v iSport Fantasy. Jeho oblíbenost sice po prvních kolech šla lehce dolu, nyní si možná do vašich týmů cestu najde. Má před sebou zajímavý los, kdy Hradec hraje s Duklou či Pardubicemi.

Jan Kalabiška

Pardubice

cena v iSport Fantasy: 7,2 milionů

body ve 3. kole: 8

vlastní ho: 1,7 %

I v sedmatřiceti letech umí! Zkušený bek se na východě Čech uvedl na jedničku a po třech kolech je s přehledem nejbodovější hráč Pardubic v iSport Fantasy s bilancí 17 bodů. Otázka je, jak bude hrát tým jako celek, v Budějovicích to bylo částečně trápení. Kalabiška je ale zatím v zakončení smrtící.

Záložníci

Veljko Birmančevič

Sparta Praha

cena v iSport Fantasy: 10 milionů

body ve 3. kole: 8

vlastní ho: 33,6 %

No konečně… Druhý nejčastěji vlastněný hráč v iSport Fantasy trenérům ve třetím kole alespoň částečně vrátil to, co do něj investovali. Stále se tu ale vznášejí otazníky – Birmančevič by i se svou obří cenovkou opět odešel s prázdnou nebýt penalty. Uvidíme, jestli Srb formu začne teprve nabírat.

Ideální sestava 3. kola iSport Fantasy • Foto iSport.cz

Daniel Trubač

Teplice

cena v iSport Fantasy: 7,9 milionů

body ve 3. kole: 7

vlastní ho: 0,5 % trenérů

Teplice zatím nedělají radost ani v reálném životě ani ve světě iSport Fantasy. Těm, kteří na Severočechy vsadili, možná trochu zlepšil náladu gólem Daniel Trubač. Teplický záložník, kterému Zdenko Frťala vyčítá malou produktivitu, se ale ve fantasy popularitě netěší i díky relativně vysoké ceně.

Adam Vlkanova

Hradec Králové

cena v iSport Fantasy: 4,8 milionů

body ve 3. kole: 7

vlastní ho: 37,4 %

Druhé kolo se neslo ve stylu „trpělivost růže přináší“. Po čistém kontu Sparty a bodech Birmančeviče se totiž gólem blýskl i Adam Vlkanova - velký oblíbenec trenérů v iSport Fantasy, kterého ale doteď trápila zranění. Tak moc, že ho ze sestavy před víkendem vyřadilo 700 z nich. Chyba.

Filip Zorvan

Sigma Olomouc

cena v iSport Fantasy: 7,4 milionů

body ve 3. kole: 6

vlastní ho: 1,7 % trenér

Nejbodovějšího a nejkonzistentnějšího záložníka iSport fantasy stále vlastní jen 2 % hráčů? Možná je čas zbystřit. Olomoucká desítka už má na kontě tři asistence a gól, nevypadá to, že zastavuje. Příští kola ho otestují pořádně, Sigmu čeká výjezd na Slavii i do Plzně.

Útočník

Jan Kliment

Sigma Olomouc

cena v iSport Fantasy: 7,1 milionů

body ve 3. kole: 6

vlastní ho: 16 % trenérů

Dostat do sestavy spolehlivého útočníka je zatím v této sezoně hodně tvrdý oříšek. Prapor tak drží Jan Kliment, se třemi góly nejlepší střelec ligy. Před třetím kolem si ho do sestavy přesunul rekordní počet trenérů a šlo o správný tah – Kliment zkušeně potrestal chybu Teplic.