Nestárnoucí Jindřišek: Úlevy nechci. Hübschmanovi jsem říkal, ať nekončí

Poté, co kariéru čerstvě uzavřel Tomáš Hübschman a brankář Tomáš Grigar šel o dvě patra níž do ČFL, se okruh prvoligových veteránů zúžil: kromě Jindřiška stále pokračují Jiří Fleišman v Karviné, Milan Petržela na Slovácku a Marek Matějovský v Mladé Boleslavi. Právě ten vzal rodákovi z Plav na Jablonecku primát nejstaršího ligového střelce i nejstaršího hráče, který kdy nastoupil v evropských pohárech.

Bohemians v pohárech nejsou, ale budete si chtít vzít zpět titul nejstaršího kanonýra?

„Na to úplně nemyslím. Když to přijde, tak to přijde. Jsem rád za každý start a chci týmu pomoct na hřišti. Pokud bych ještě k tomu dal gól, tak budu jedině rád. Potom by mě Mára musel zase překonat.“

Co říkáte na Matějovského dlouhověkost, který navrch prokazuje své kvality s Mladou Boleslaví v předkolech Konferenční ligy?

„Potkali jsme se na benefičním zápase v rámci oslav jednoho vesnického klubu, který slavil sto let. Tehdy ještě neměl v Boleslavi podepsanou smlouvu, zatímco já už byl s Bohemkou dohodnut. Říkal jsem mu, ať smlouvu prodlouží, že by to byla pro český fotbal škoda, kdyby skončil.“

Tomáš Hübschman kariéru ukončil a váš pomyslný spolek „nejstarších“ opustil…

„Shodou okolností na stejné exhibici byl i Tomáš a trochu jsem ho přemlouval, aby nekončil, že na to pořád má a že by své uplatnění v Jablonci našel. Odpověděl, že čeká na to, jak dopadne soud s panem Peltou a že podle toho se začne všechno řešit. Když soud dopadl dobře, tak Pelta vyhodil realizační tým a hledal nového trenéra.“

Hübschman následně přesedlal mimo jiné na dráhu agenta a vy jste se stal jeho prvním klientem. Plánujete snad někam ještě přestupovat?

„Volali jsme si během dovolené, na internetu jsem četl, že s fotbalem skončil, ptal jsem se na jeho důvody, které mi sdělil. Mrzelo mě, že se už nebudeme oba prohánět po hřišti. Nastínil mi, že je teď nově agentem. Ze srandy jsem mu řekl, že budu podepisovat novou smlouvu a že jestli chce, že může přijít, aby si udělal reklamu. Vyfotili jsme u podpisu smlouvy i s dresem, tak to bylo dobré.“

V nové sezoně jste nasbíral jen pár minut, v jakém režimu fungujete?

„Klasicky se připravuju s týmem na sto procent, věk je jenom číslo, absolvuji všechny dávky jako ostatní, nemám žádné úlevy. Ty ani nechci, kdybych je měl, tak bych skončil, protože to by byla známka, že už na to nemám. Zatím jsem hrál na Slovácku dvě minuty plus nastavení, takže dohromady nějakých šest. Každá minutka dobrá, ale samozřejmě vytížení mám menší ve srovnání s tím, na co jsem býval zvyklý.“

Jak hodnotíte vstup Bohemians do sezony?

„První zápas s Baníkem byl výborný, protože jsme vyhráli. Na Dukle se nám to naopak nepovedlo. Nejsme zatím nijak zklamaní, ačkoli začátek mohl být samozřejmě lepší. Následující dvě kola před reprezentační přestávkou s Jabloncem a Budějovicemi budou hodně důležitá.“