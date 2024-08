Straka litoval šancí a ocenil Radu: Je to rabiát jako já. Co odchody z Dynama?

Jako přes kopírák. Zápasy Dynama pod Františkem Strakou mají podezřele podobný průběh – slušný vstup do zápasu, zajímavé šance a následně kolaps a třígólový výprask. „Jsme taková křehká schránka. Daří se a pak přijde jedna situace a všechno zboří,“ litoval kouč po prohře 0:3 na Julisce proti Dukle Praha. Před novináři se rozpovídal i o změnách v klubu či vztahu s Petrem Radou, se kterým vede trenérské souboje už 21 let.

Další hořká prohra pro Dynamo. Co k ní vedlo?

„Zápas jsme si prohráli sami. První půli jsme měli vést o dvě branky, nejsme schopni proměnit šance. Pak přijdou dvě triviální situace – autová vhazování, na která jsme se připravovali a přes to všechno jsme dostali dva góly. Nechápu, co se stalo, nebo proč se to stalo. Cesta bude hodně těžká. 3:0 vypadá jako jasná záležitost, ale nebyla. Největším zabijákem jsou naše šance. Snad se nám štěstíčko třeba také nakloní.“

Jeli jste sem s lehkou obavou další prohry?

„Jeli jsme sem s tím, že budeme bodovat. Viděli jste, že první poločas byl dobrý, vše fungovalo, vše bylo fajn, měli jsme utkání pod kontrolou. Šance jsme měli. Je to zase s nulou, zase tři góly, je to zdrcující na psychiku. Nesmíme nic vzdávat, snad přijde den D a začneme šance dávat. Je to tenký led – ano, nebo ne. A většinou se s námi ten led prolomí. Další nula vepředu mě ničí.“

Jak to tým zvládá psychicky? Po prvním gólu to vypadalo, že mu spadl řetěz…

„Vidíte, jak je to křehké. Jsme fakt taková křehká schránka. Cítíte, že se vám daří a pak přijde jedna situace a všechno zboří. Je to otázka mentality a síly kolektivu. To momentálně nemáme.“

Jaké bylo opět se setkat s Petrem Radou? První utkání jste proti sobě koučovali už v roce 2003…

„Supr, ne? Je to takový rabiát jako já. Takové kluky tady potřebujeme. V mnoha případech dostáváme čočku od lidí, kteří si myslí, že nás mohou kritizovat na úkor něčeho, čeho sami nikdy nedosáhli. Chybí mi tu respekt. Mám Petra rád, mám rád, jaký je, ačkoliv jsme se nemuseli jako hráči. Trápil nás levačkou a já zase trápil jiné. Zažili jsme toho strašně moc. Když má nějakou myšlenku, řekne to na plnou hubu jako já.“

Dynamo opustili Jan Suchan a Lukáš Havel. Nebojíte se dalších odchodů?

„Myslím si, že už to zůstane tak, jak to je. Ale samozřejmě na přestupovém trhu zůstaneme aktivní. Musíme. Kvalitativně pokulháváme. Snažíme se kádr stále posílit.“

V přípravném utkání proti Českému Krumlovu nastoupil brankář Tomáš Holý. K dohodě s ním nedošlo?

„Tomáše jsem chtěl vidět. Vím, že chytal třetí anglickou ligu, má tam hodně odehráno, ale v lize jsem ho vůbec neviděl. Víceméně je to otevřené. Jsme domluvení, že si o tom všem ještě popovídáme. Záležitost ještě není uzavřená.“

Přípravná utkání s týmy z nižších soutěží budou pravidelnou záležitostí?

„Rád bych viděl i kluky z béčka, chci, aby měli praxi. Chceme je sehrávat, takže v tom budeme pokračovat. Ale záleží i na tom, aby kluby měly čas s námi hrát. Uvidíme, jak to bude dál vypadat.“