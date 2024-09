Nejostřejší Slovák v lize: Baník má v Prekopovi konečně „nového Baroše“

Jaké jsou největší fotbalové přednosti Erika Prekopa? Nepřehání to někdy s tvrdostí až příliš? Co může Baníku přinést v této sezoně? A čím konkrétně Baroše připomíná? „Oba mají jednu společnou věc – odstavení si obránce tělem ještě před převzetím míče. V tom byl Milan světový a Erik to dělá velmi dobře,“ všímá si Fejgl: „Ale góly dává hezčí než Bary,“ dodává s úsměvem.

„Do nové ostravské kabiny velmi rychle zapadl, to poznáš. Kluky si získal už při letní konfrontaci s Kodaní a nadchl i fanoušky,“ upozorňuje Kvasnica.

Nový díl pořadu iSkaut najdete na www.liganaruby.cz a v Premium sekci na iSport.cz