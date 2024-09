Ještě jedna posila pro Boleslav. Z Dukly přetahuje sportovního ředitele

Jméno Josefa Jinocha bylo v souvislosti s Mladou Boleslaví skloňováno už nějaký ten pátek. Když deník Sport začátkem července hovořil s Davidem Trundou čerstvě poté, co převzal středočeský klub po Josefu Dufkovi, přišla řeč i na ostříleného funkcionáře.

„Pan Jinoch je zkušený odborník s velkým přesahem. Uvidíme, co se stane. Nevylučuju, že by se mohl vrátit, i když momentálně je v Dukle. Je to jedno ze jmen, které by připadalo v úvahu, pokud budeme chtít obohatit sportovní úsek klubu,“ řekl Trunda krátce po usednutí do svého současného křesla.

Teď se zdá, že na posílení Jinochem skutečně dojde. Někdejší záložník odkopal v první československé (poté české) lize 188 zápasů převážně v dresech Slavie, Liberce či Bohemians. Vyzkoušel si také krátké exotické angažmá v japonském Sapporu. Coby funkcionář už štací vystřídal více včetně působení ve Slavii. Jako sportovní ředitel působil také v Jihlavě, Liberci nebo Jablonci. Od léta 2022 pak pracoval jako sportovní ředitel pražské Dukly, která je v této sezoně ligovým nováčkem.

Jinoch se tak podílel na letních změnách v hráčském kádru na Julisce, kam zamířili třeba Jakub Řezníček, Filip Lichý či David Pech. Natrvalo se klubu povedlo získat i Murise Mešanoviče, který v minulé sezoně v Dukle jen hostoval z Polska.

Dle informací deníku Sport by měl být Jinochův transfer