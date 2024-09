K poctě zbraň! Ve fotbalové lize hlásí nástup další z nových investorů

Bývalý armádní klub byl závislý na Pauknerově trpělivosti. Majitel holdingu Carbounion obchodujícího s uhlím, elektřinou a plynem si ho pořídil už v roce 2013 a do této doby do něj investoval kolem půl miliardy korun. Už několikrát vstoupil do jednání o tom, že by odprodal část svého podílu, ale nikdy to nedopadlo. Až nyní, po návratu do nejvyšší soutěže po pěti letech.

Roční oťukávání vedlo k tomu, že Matěj Turek koupil 34% akcií. Petr Paukner jich dosud měl prostřednictvím Carbounionu v držení 83,381 % a dalších 1,385 % jako soukromá osoba. Nadále tedy zůstane majoritním vlastníkem, další podíly vlastní společnost Sigur a drobní akcionáři.

Turek dřív působil v poradenské společnosti EY, mezi jejíž klienty patřily giganty PPF, J&T či Penta, posléze založil investiční fond 10x. Zaměřil se hlavně na technologický sektor, do jeho portfolia patří například prodejce vstupenek Ticketstream či firma E2B. Odkoupil také fond Quant. Podle svých slov se zaměřuje na „neinvestovatelné“, které jiné odrazují. Do toho jeho nové „angažmá“ v Dukle vhodně zapadá. „Jde o nového významného akcionáře, který deklaroval svůj zájem Duklu dále rozvíjet,“ uvedl klub z Julisky.

