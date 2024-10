Chytil na tiskovce zářil, nevadila ani hlasitá hudba: Tohle si užíváme

Jeho rozhovor po zápase narušila hlasitá hudba. Mojmír Chytil musel ještě počkat, než se pustí pořádně do řeči. Ale to vůbec nevadilo. „Nechte to být, to je dobrý,“ reagoval s úsměvem. Viditelně byl v dobrém rozmaru. Ještě aby ne. Vždyť vstřelil klíčovou branku vítězného derby.

Měli jste v plánu takhle rychle vlétnout na Spartu?

„To chceme v každém zápase, platí to na všechny. Tentokrát se nám to povedlo. Diouf to skvěle vykombinoval na straně, prošel přes dva hráče a dal přihrávku před branku. Já si našel správný prostor.“

Pomohlo vám, že jste se dostali tak brzo do vedení?

„Právě myslím, že nás gól spíš přibrzdil. Začali jsme se lehce strachovat o výsledek. Naštěstí jsme přidali druhou branku a zápas zvládli.“ Dal jste nejrychlejší gól v historii derby „S“.

Vnímáte to?

„To je mi asi jedno. Ale hlavně jde o moji první výhru v derby, za což jsem hrozně rád. Tohle si všichni dostatečně užijeme.“

Jak jste na tom vy osobně s emocemi krátce po zápasu?

„Pořád si to užívám. Neřekl bych, že skončilo. Gól, děkovačka, výhra… Derby jsem si užil fakt moc. A posledních třicet minut na střídačce bylo hrozně dlouhých.“

Hrál jste na hrotu útoku s Tomášem Chorým. Je to pro vás jiné, než když jste nahoře osamocený?

„Určitě. Když hraju s Čorem, většinu soubojů podstupuje on. Ale myslím, že jsme na sebe napojení, hraje se mi s ním dobře. Vyhovuje nám to.“

Proč jste střídal po hodině hry?

„Trenér se takhle prostě rozhodl, vystřídal mě, což je normální.“

Trnul jste, když Sparta snížila?

„Bylo to fakt těžké. Horší, než být na hřišti. Je to šíleně dlouhé, zápas neutíká. Ale jsem hrozně rád, že jsme to zvládli. Nastavení bylo rozkouskované, což je dobře. Trnul jsem, kdy šla Sparta do brejků, navíc Tonda Kinský v závěru chytil velkou šanci.“

Nebáli jste se nakonec o výsledek až moc?

„Sparta má velkou kvalitu. Samozřejmě jsme nechtěli být takhle zalezlí, ale dovedla nás k tomu zřejmě tíha okamžiku. Lehce jsme se zatáhli a dostali gól. Nechtěli jsme být tak zatažení, ale prostě na sebe narazily dva vysoce kvalitní týmy.“

V závěru Oscar dostal červenou kartu za zákrok na Rrahmaniho. Čekal byste to zrovna od něj?

„My ho známe trochu víc než vy, není úplně zakřiknutí kluk, jak si třeba myslíte. Závěr byl vyhrocený, ale stojíme za ním. Odehrál fantastický zápas, stejně jako pokaždé, co jsem ve Slavii. Jen škoda červené karty, ale hrál jinak výborně.“