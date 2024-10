Řezníček na metě sto gólů. Rada: Volno mu nedám, ani by ho nechtěl

Vyrovnanou první půli vytrhly z klidu dvě situace. Nejprve se po standardní situaci pověsil do vzduchu Jakub Řezníček, kolem na tribuně už fanoušci nesměle zvolali gól, ale domácího kanonýra vychytal Jan Stejskal. Byl to pouze předkrm, který urostlý útočník více než třem tisícovkám diváků naservíroval.

V první půli obraně Dukly pláchnul Dominique Simon a ze značného úhlu přesnou střelou překonal Hrušku. Juliska byla opařená, ale fanoušek znalý si nemusel zoufat. Když se nepovede první poločas, skoro zákonitě se Dukla po přestávce probere. Zvláštní pravidlo opět platilo.

Naopak pro Pardubice to byl poločas rozpadu. Nejprve se zranil východočeský symbol kvality v utkání Simon, kterého střídal mladý Štěpán Míšek. A pak už Saňákovy ovečky jely jako po tobogánu.

„Dva rozdílné poločasy. V první půli se nám dařily naše záměry. Po pauze to bylo smutné a k zamyšlení. Přizpůsobili jsme se Dukle. Ta má na hrotu dva hráče, kterým když dáte prostor, šanci promění. Myslím si, že by tomu zápasu víc slušela remíza,“ řekl po utkání zkroušený kouč Pardubic Jiří Saňák.

Oba domácí forvardi vměstnali své góly do rozmezí tří minut. Nejprve se po Zeronikově centru prosadil skvělým trknutím nehlídaný Muris Mešanovič potřetí v ročníku. Navíc se jednalo o premiérovou trefu svěřenců Petra Rady hlavou v této sezoně.

Pak ale přišly fanfáry. Pardubice v defenzivě odpadly, ale domácí hlavně předfinální fázi zlepšili. Po přihrávce Mešanoviče měl míč na malém vápně Jakub Řezníček a Stejskala prostřelil. Byla to konečná a vítězná trefa. Hlavně se však útočník Dukly dostal do Klubu ligových kanonýrů.

„Jsem rád, že jsem tu metu pokořil, už toho bylo dost. Pořád jsem to poslouchal, dokonce jsem slýchal třeba už proti Liberci, ať na mě lidi sází, že už to určitě dám. Hlavně mám radost, že jsme to zvládli bodově. Nechal jsem si na památku dres, jsou to velké emoce,“ nechal se slyšet Řezníček.

A co říká na jeho vstupenku do Klubu ligových kanonýrů trenér? „Že bych mu dal volno? On by volno ani nechtěl podle mě. Hlavně by měl něco dát o mně, že jsem ho do Dukly vzal. V Brně by ten stý gól nedal,“ zakončil Rada v žertu tiskovou konferenci.