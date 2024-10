Pyšný Koubek: Nejlepší výkon sezony. Nevěřil jsem, že to dokážeme

Čím jste soupeře přelstili?

„Mám velikou radost, toužili jsme po výhře možná víc, než soupeř. Uspokojuje mě také způsob, jakým jsme k výhře dokráčeli, jakými nástroji se nám to podařilo. Zaprvé aktivita - na Spartu se musí hrát nátlakově, byla jenom otázka, zda jsme schopni to vydržet v náročném programu devadesát minut, toho jsem se trošku obával. Dávám velký kompliment mužstvu, že to zvládlo v tomhle módu.“

Co konkrétně fungovalo?

„To, co platí nejen na Spartu. Narušit rozehrávku jejich stoperů, pokrýt střed hřiště, kde jsme měli číselnou převahu. Dobře jsme reagovali na výstupy jejich křídelních hráčů. Přidali jsme bojovnost, byl to od nás velký běžecký výkon. Sparta je vynikající mužstvo na balonu, byli jsme pro ni dneska nepříjemní. Podali jsme jeden z nejlepších výkonů sezony, ne-li nejlepší a byli jsme za to zaslouženě odměněni.“

Podali jste takticky dokonalý výkon?

„Sparta za celý zápas neměla větší šanci, my navíc trefili tyč. Museli jsme se ke gólu prokousat, byli jsme nebezpečnější, to asi každý uzná. Musíme se pochválit. Využili jsme rychlý přechod do útoku, hrajeme na rychlostní hroty. Střed pole máme reprezentační, když tam hrají Červ, Kalvach a Šulc. Naše hra má parametry, zlepšili jsme se po křídlech. Milan Havel hraje výborně, Cadu byl dneska vynikající. Skládá se nám to dohromady, máme zkrátka dobré hráče.“

Bylo těžké zvednout tým po náročném zápase v Soluni, kde jste s PAOKem přišli o výhru a remizovali 2:2?

„Je lehčí najít motivaci do zápasů proti týmům, jako je Sparta. Proti PAOKu nám z hlediska sebevědomí nic neujelo. Zápas jsme tam nezvládli v oslabení a přes centrované míče. Z toho jsme se poučili. Byla to škoda, ale věděli jsme, že jsme tam hráli dobře. Na tom se dalo stavět, stejně jako na předchozím výkonu v Ostravě. Jsme v dobré sportovní formě, jenom aby nám to vydrželo.“

Je pro vás důležitý posun na druhé místo v tabulce před Spartu?

„V očích všech je teď Slavia vynikající, uvidíme, zda jí to vydrží dlouhodobě. Na každé mužstvo může přijít útlum. Máme radost ze současného dílčího stavu, držíme se soupeři krok, víme, co znamená druhé místo pro příští sezonu (kvalifikace Ligy mistrů). Jde ale o dílčí stav po třinácti kolech, druhé místo teď není až tak významné.“

Jste pyšný na to, jak tým zápas se Spartou zvládl po fyzické stránce?

„Tohle je fantastické, ani jsem nečekal, že to dokážeme. Byla tam bojovnost, vyhrávané běžecké souboje, žádný úbytek nebo ztráta sil, aby nás soupeř výrazně zatlačil. Je velice pozitivní zjištění, že mužstvo to dokázalo takhle sehrát devadesát minut v našem těžkém programu. Vrátili jsme se z Řecka v pátek večer, hned jsme šli do vířivky, na masáže. V sobotu proběhl předzápasový trénink a dneska jsme podali tak skvělý fyzický výkon. Na tohle můžeme být pyšní. Kluci, kondičáci, všichni. Proti Spartě je motivace a vzepětí vždycky vidět, i tam je kus důvodu, že jsme to zvládli. Je vidět, že člověk dokáže všechno, když chce. Ale neděje se to samo od sebe. Když v programu můžeme, tak hodně trénujeme, mužstvo je dobře připravené.“