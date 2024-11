Sparta a Svědík mi k sobě nesedí, říká Kobylík. Kauza se Schickem? Zvláštní

Do detailu rozebírá, co ve Spartě nefunguje a proč se noví hráči zatím nejeví jako posily. „Půl roku až rok jim bude trvat, než si Rrahmani a spol. zvyknou na tempo,“ myslí si expert David Kobylík při hodnocení 15. kola Chance Ligy pro iSport Premium. Podle něj už na Letné nemůže být řeč o titulu, problém bude mít úřadující mistr i s ostravským Baníkem. Kobylík mluví i o tom, do kterého klubu by se nejvíce hodil aktuálně volný trenér Martin Svědík, jenž v zimě vyhlíží návrat.

Co se děje se Spartou? Takhle křehce naposledy vypadala za Andrey Stramaccioniho.

„Kabina. Nic jiného mě nenapadá.“

Je v ní problém?

„Nikdy bych neřekl, že Krejčí s Kuchtou budou tak strašně moc v kabině Sparty chybět. Byli to Češi, lídři. Občas vznětliví a výbušní, ale kabinu měli naprosto pod kontrolou. Z venku to lidé asi ani tak nevnímali, nicméně když všechny včetně Tomášů Rosického a Sivoka slyšíte mluvit o tom, jaký to byl fenomén, musel mít extrémně soudržný vliv na všechny. Nastoupili místo nich jiní a ne úplně to nefunguje.“

Ale proč?

„Myslím si, že harmonii v týmu by měli držet domácí hráči. A to asi nenastalo, bez Krejčího s Kuchtou vznikl problém. Sparta má samozřejmě další vynikající hráče, díky kterým se vyrovnává Evropě, ale uvnitř to asi neklape. Jinak by neměli tolik ztrát, neztráceli by tak jednoduše body, nevypadali by tak rozklíženě. Nesedím tam, ale působí to na mě, že si s tím neví rady. Paradoxně si nemyslím, že by něco změnili, protože Lars Friis už tam byl předtím a ještě udělal obrovský úspěch v podobě postupu do Ligy mistrů. Něco tam holt musí být špatně. Roli už hraje i psychika, výkonnost všech jde dolů, pro realizák hodně těžká situace...“

Zmiňujete absenci Ladislava Krejčího a Jana Kuchty, ale Briana Priskeho ne. Přitom dánský kouč působil jako výborný a hodně lidský psycholog, uměl řešit konflikt s Tomášem Čvančarou, poradil si s Michalem Ševčíkem. Klapalo to.

„Asi to díky své osobnosti uměl, ale vycházím z toho, že už za Priskeho měl Friis ve Spartě obrovský přesah. Byla to takřka vyrovnaná dvojice. Proto tvrdím, že větší problém je v nových hráčích.“

V čem konkrétně?

„Dlouhodobě tvrdím, že Slavia roky naběhávala mužstvo, aby byla schopná hrát v Evropě.