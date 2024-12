Anketa redaktorů: Nejlepší hráč podzimu? Jasný vítěz, jen dvě alternativy

Nejproduktivnější hráč ligy - už to by (možná) stačilo. Jenže Brazilec, který vyrostl na futsalu, vládne Baníku nejen herně, ale i osobnostně. Velmi našlapaný kádr zlepšuje jako první hvězda, proto Ostrava drží krok s mocnými.

VÍTĚZ: Lukáš Provod

Slavia

28 let

22 bodů

Suverénní číslo jedna. Slávistického záložníka na první místo umístilo šest redaktorů deníku Sport, u zbylých dvou se objevil na druhé pozici. Položí na stůl někdo argumenty proti? Nemůže! Protože nejsou. Nesmírně elegantní fotbalista, co spořádá tuny rýže, aby získal sílu na mimořádnou zápasovou zátěž, se proměnil v gamechangera. Kariérním předělem se stalo mistrovství Evropy, na kterém byl nejlepším hráčem národního týmu. Úchvatnou fazonu si udržel i během celého podzimu.

V systému Jindřicha Trpišovského je zcela nezastupitelným borcem. V lize nastoupil do všech utkání, během první části sezony odehrál ukrutnou porci pětatřiceti zápasů včetně reprezentačních oken. V létě se o něj vážně ucházelo italské Empoli, ale on zakroutil hlavou. Se Slavií se domluvil na nové pětileté smlouvě.

Klíčové slovo je DOMLUVIL. U bosse Jaroslava Tvrdíka si vyjednal audienci, přišel bez agenta, během dvaceti minut předložil na stůl hromadu důvodů, proč by si zasloužil dlouholetý kontrakt. „S Lukášem to bylo velmi zábavné. On je inženýr ekonomie s červeným diplomem. Za normálu přijde hráč s agentem, bavíte se, je to pocitové. Lukáš ale přišel, měl to připravené jak diplomovou práci. Kolik dal gólů, kolik dala Slavie gólů, když byl na hřišti. Šlo o dvacet minut argumentů, proč má dostat novou smlouvu a přidáno,“ pobaveně líčil Tvrdík v pořadu TIKI-TAKA.

Provod kontrakt dostal, což nutně neznamená, že v dalších pěti letech bude nosit slávistický dres. Chce si v kariéře vyzkoušet zahraničí štaci. Pokud bude nabídka dávat smysl hráči i klubu, v létě klidně může sešívanou rodinu opustit. V zimě to však na milion procent nebude. Slavia extrémně touží po titulu. A Provod drží klíč k otevření zlaté pokladnice. Podzimní čísla? Tři branky, k tomu osm asistencí.

Další pořadí: 2. Pavel Šulc (Plzeň - 10 bodů), 3. Ewerton (Baník - 9 bodů)