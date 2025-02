Hapal: Ewerton snad bude v pořádku. Vyzdvihl obranu Slavie i trávník

Prohráli jste 0:1, ovšem předvedli jste slušný výkon. Souhlasíte?

„Určitě, i proto budu pozitivní, i když jsme neuhráli výsledek. Výborně jsme do zápasu vstoupili navzdory brzké inkasované brance. Z naší strany to byl velice kvalitní výkon, ale vyjma jedné situace jsme si nevypracovali žádnou šanci. Za celý zápas jsme vystřelili jen jednou na bránu, přičítám to ale výborné defenzivě Slavie. Moc mužstev ji v domácím prostředí takhle nepotrápilo. Celkově to byl výborný zápas, nahoru dolů. V kabině jsem cítil zklamání z výsledku.“

Ve druhém poločase jste už nebyli tak ostří směrem dopředu. Změnila něco Slavia?

„Ne, nezměnila nic. Podle mého jsme se i po pauze dostávali do křídelních prostorů, měli jsme tam dva výborné centry, ale ve vápně jsme to nezavřeli. V prvním poločase jsme měli spoustu rohů, pak nám odešel Ewerton, zařadili jsme Šína, ale bylo na něm znát manko. Nicméně mě těší, že se hrálo o výsledek až do konce.“

Rozhodlo se v boxech?

„Slavii musím přiznat, že měla více šancí, ale my z prvního rohu inkasovali. Chtěli jsme, aby gólman Holec vylezl na centr, podle mého byl atakovaný soupeřem, snad Zafeirisem. Stalo se, my prohráli osobní souboj se Zimou. Utrhl se Rigovi, fotbal je o chybách. Holcovi nic nevyčítám, byl výborný. Sice neudržel nulu, ale mockrát nás podržel.“

Nakolik vás ovlivnilo vynucené střídání Ewertona zkraje druhé půle?

„Velice, protože to je náš důležitý hráč. V prvním poločase si na hřišti vybudoval respekt. Pak ale signalizoval, že musí střídat. Spadl na hýždě, má ho pochroumané. Snad bude brzo v pořádku, nemělo by to být vážnější zranění. Ještě bych chtěl pochválit trávník, to je doslova nádhera. Když jsme na něj vyšli před zápasem, koukali jsme, jak je výborně připravený. Obzvlášť v takovýchto klimatických podmínkách. V Česku se máme co učit.“