Spadl mi kámen ze srdce, přiznal kouč Hyský. Slovácko se topí v krizi

Z kabiny Slovácka se přes týden podařilo z větší části vymýtit chřipkový virus, který týmu znemožnil odehrát duel proti Hradci Králové. Hru Smetanova souboru se nicméně uzdravit nepodařilo. Celek z Uherského Hradiště urvalo na jaře jediný bodík s Dukou, pozitiva se hledají těžko. „Potkává nás spousta změn, zranění, nemoci. Minulý týden nás zase srazil zpátky. Na to musím jako trenér reagovat. Bohužel se nám nedaří doručit výsledek, což je ve fotbale to nejdůležitější,“ konstatoval trenér Ondřej Smetana.

Do brány se sice vrátil uzdravený Milan Heča, ovšem ani jeho dva povedené zákroky neuchránily mužstvo od další porážky. „Karviná hraje hodně vysoký presink, jeden na jednoho, takže jsme chtěli hrát spíš jednoduše. Jenže jsme nevyhrávali nahoře souboje, neměli jsme druhé míče a vůbec jsme se nedostávali do hry. Vypadalo to, že jenom boucháme balony nahoru,“ stěžoval si Heča, jenž nahradil mladíka Jiřího Borka a vrátil se do podzimní role jedničky. „V šestnáctce se rozhoduje. A my jsme tam byli asi dvakrát nebo třikrát. Z toho gól dát nemůžeme.“

Na Karvinou často prší chvála za ofenzivní projev, snahu o moderní fotbal. Ovšem výsledky v poslední době scházely, Slezané se propadli do poslední skupiny Chance Ligy a body jim do tabulky nenaskakovaly. Situace začínala být vážná. Byl nejvyšší čas zabrat.

Do neděle vyhráli naposledy na konci listopadu, kdy doma porazili Pardubice 1:0. Až teď si spravili náladu. Zahráli si s chutí a ještě shrábli plnotučný zisk. Po právu. „Téma nebyla ani tak sedmizápasová série, ale spíš naše reakce na Jablonec. Abychom ukázali, že to byla výjimka,“ uvedl kouč Hyský. „Ve všech aspektech hry jsme byli lepší,“ dodal.

Vítěznou ránu odpálil pravý bek Kristián Vallo, jenž v 65. minutě po Fleišmanově nahrávce napálil balon ze sedmnácti metrů a umístil ho po zemi k protější tyči. „V takové situaci se musíme chovat zodpovědněji a důsledněji,“ upozornil Smetana. Druhý poločas byl primárně v karvinské moci, pojistku přidal na konci po perfektní kombinační akci Patrik Čavoš. Palebnou pozici mu připravili střídající Ayaosi a Vinícius, zkušený středopolař s přehledem zacílil mimo Hečův dosah.

Vítězství MFK mohlo být daleko vyšší. Agilní Denny Samko zazdil sólo ránou nad břevno, zblízka minul branku také Filip Vecheta. Slovácko bylo vpředu úplně jalové, nezvedlo ho ani pět střídání. V jediné pořádné šanci vypálil nepřesně Korejec Seung-Bin Kim.

Výsledky za éry Ondřeje Smetany jsou nepřesvědčivé. Nezbytný řez do přestárlého kádru bolí, přináší do klubu neklid. Slovácko už se propadlo za Karvinou. Neporazit v sobotu poslední České Budějovice? To by byla skoro blamáž.

„Nemáme sebevědomí nahoře, nedovolíme si jeden na jednoho. To tam teď vůbec není. Nepamatuji se, kdy jsme dali pořádný centr do šestnáctky,“ povzdechl si Heča, za nímž prohra zcela jistě nejde. Problém byl před ním. A velký. Se svými parťáky nezvítězil v lize šestkrát v kuse. „Spousta hráčů nebyla po nemoci schopna odehrát více než deset, patnáct, dvacet minut,“ informoval Smetana. „Museli jsme kvůli tomu změnit i rozestavení. Musíme potrénovat, uzdravit se. Příští týden budeme silnější,“ ujistil.