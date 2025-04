Nadstavba jako v Česku? V Belgii experimentovali, ale vrací se k základnímu modelu

Vstoupit do diskuse (

Největší světové soutěže tento formát vůbec neznají. TOP 5 lig, mezi které se dlouhodobě podle koeficientu UEFA řadí Anglie, Itálie, Španělsko, Německo a Francie, systém nadstavby nepoužívají. Prostě se odehrají zápasy každý s každým dvakrát a konec. Případně přidají pouze dvojzápas baráže o místo v nejvyšší soutěži.

Další velké země kvůli atraktivitě či nižšímu počtu účastníků v posledních letech zkoušely soutěž zpestřit různými přídavky. Z největších patnácti evropských lig nyní formát nadstavby používá pět zemí (Belgie, Česko, Řecko, Rakousko a Skotsko). Drobný přídavek si pak po hlavní ligové fázi doplnilo Nizozemsko, kde sice po 34 kolech pro většinu klubů sezona končí, nicméně kromě baráže zde přichází na řadu i play off o Konferenční ligu, kterého se účastní celky na 5.–8. místě.

V Evropě ale najdeme celou řadu nadstavbových formátů. Některé jsou naprosto jednoduché, jiné naopak mohou pořádně zamotat hlavu. Co do komplikovanosti patří Česko spíše mezi ty složitější.

Pokud je tu však jedna země, která v tomto ohledu vládne, je to bezpochyby Belgie. Stát, kde od první změny v roce 2009 vyzkoušeli už mnoho různých podob nadstavby či play off, aktuálně dospěl k nejsložitějšímu systému ze všech.

Asi nemá cenu do detailu popisovat zašmodrchaný pořádek této soutěže, takže jen ve zkratce. Šestnáct týmů se po třiceti kolech rozdělí do tří skupin. V prvních dvou se kvůli atraktivitě bodový zisk týmů sníží na polovinu, v té poslední nikoli, kvůli férovosti. Když se po dohrání všech nadstavbových kol složí tabulka všech skupin dohromady, mají celky na evropských příčkách běžně nižší bodový zisk než ty bojující o sestup. A zádrhelů by se našlo ještě víc.

Než se belgický fotbal dostal až sem, prošel dlouhou cestu a vyzkoušel mnoho nadstavbových formátů. Nyní se ale vrací zpět k základům. Od sezony 2026/27 se liga rozšíří o dva týmy a osmnáct celků odehraje pouze klasickou ligovou část – každý s každým dvakrát. A konec. Žádné komplikované nadstavbové systémy už zkoušet nechtějí.

Kvůli zvýšenému počtu utkání v evropských pohárech už zkrátka nebylo možné pokračovat v systému, kdy většina týmů odehraje čtyřicet ligových zápasů za sezonu. Přesto šlo určitě vymyslet něco zajímavějšího než starý známý nudný model. V minulosti v Belgii opakovaně dokázali, že jim nápady nechybí, ale i vzhledem k nevoli fanoušků se vrátili zpět k tomu úplně nejjednoduššímu.

„Žádný klub nedostal přesně to, co chtěl. Je to kompromis mezi potřebami malých a velkých týmů,“ vysvětloval výkonný ředitel ligy Lorin Parys.

Podobný obrat udělali nedávno v Polsku, kde po sedmi letech s nadstavbou došli k závěru, že jim klasický ligový formát vyhovoval víc, a nyní už pátou sezonu jedou ve starém dobrém systému.

A návrat ke kořenům by příznivce určitě našel i v Česku. Měl by se současný ligový formát změnit?

Formáty nadstavby v dalších evropských zemích

Skotsko

Úplně nejjednodušší systém, zde se utká 12 týmů po klasické základní části (každý s každým, doma–venku). Pak se tabulka rozdělí na dvě poloviny, vrchní šestka si spolu zopakuje dvojzápas z hlavní fáze a spodní jakbysmet.

Řecko

Poměrně bezproblémový závěr sezony. Zde se čtrnáct týmů rozdělí do tří skupin. O titul hraje první čtyřka, další čtyři se uchází o předkolo Konferenční ligu a spodní šestka o záchranu. Vždy systémem každý s každým dvakrát.

Rakousko

Dvanáct týmů se rozdělí do dvou skupin, kde si to mezi sebou týmy rozdají znova doma i venku. Jenže je tady ještě jeden podstatný háček. Po základní části se všem týmům vydělí počet bodů na polovinu pro zvýšení atraktivity. Dva nejlepší týmy ze skupiny o udržení pak také mohou díky play off ještě zabojovat o evropské poháry.

Belgie

Králové nadstavby. Liga o šestnácti účastnících se po 30 kolech se rozdělí do tří skupin. Prvních šest hraje o titul, dalších šest o Konferenční ligu a poslední čtyři o udržení. V prvních dvou skupinách se navíc všem sníží bodový zisk ze základní části na polovinu, v té poslední však zůstává. V každé skupině se pak týmy utkají klasicky doma–venku a vítěz prostřední skupiny v play off vyzve čtvrtý či pátý tým z první skupiny v play off o Konferenční ligu.