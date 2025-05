Frydrych o zákroku na Klimenta: Známe se, utápěl jsem se v tom. Trest bohužel respektuju, ale…

Zákrok zezadu, zlomenina a v první chvíli i myšlenky na Klimentův zmařený přestup do mistrovské Slavie. To byly hlavní motivy události, která v podstatě zastínila postup Sigmy do finále MOL Cupu.

Frydrych přitom neprožíval z osobního hlediska příjemné časy, fotbal ho držel nad vodou. „Pro mě je to teď jedno z nejtěžších období. Odstartovalo to na začátku roku, nepřihodily se mi v osobním životě úplně šťastné události a fotbal mě tak nějak držel, pomáhal mi,“ připomněl úmrtí blízkých.

„Bohužel se přihodilo tohle, kdy jsem Honzu (Klimenta) nešťastně fauloval. Nikdy bych neměl v úmyslu udělat něco schválně,“ popsal pětatřicetiletý hráč celou situaci.

Následně ho nešetřil ani sám Kliment, jenž na sociálních sítích sdílel příspěvek o nepochopení a neodpuštění inkriminovaného zákroku. „Bylo to ve velkých emocích, mám pro to pochopení. Hráli jsme spolu rok v Polsku, známe se. Snad to může čas nějak zahojit,“ přeje si Frydrych.

„Ten záběr (faulu) jsem viděl tolikrát, že už jsem musel i brzdit, trochu jsem se v tom utápěl,“ pokračoval. A k tomu přišla vysoká stopka.

Matějovský: Hrozně vysokej trest

O výši trestu rozhodovaly zejména následky, Kliment bude totiž bez fotbalu několik měsíců. Frydrych ale doufá, že by se mohla část stopky prominout: „Mrzí mě to vůči Honzovi, zasáhlo mě to. Trest bohužel respektuju, i když spodní hranice byla osm zápasů. Věřím, že se Honza vrátí co nejdřív na hřiště a že třeba i ten trest bude moct být nějak prominutý, deset zápasů je třetina základní části…“

Podobně diplomatická vyjádření ale nevolí ostatní. „Opět ostuda celého českého fotbalu!!! Nepochopitelné!“ vyťukal na instagram legendární Milan Baroš.

Přímo v Tiki Taka nabídl svůj pohled i Marek Matějovský, dlouholetý ligový hráč. „Je mi Klimenta líto, ale vnímám i pozici Michala (Frydrycha). Obávám se, že to sklouzává k tomu, že se podobné zákroky budou hodnotit podle toho, jak dlouho bude faulovaný mimo. Za mě je to hrozně vysokej trest.“

I přes vážné zranění ale Kliment o vysněný přestup nemusí přijít. Slavia se podílela na operaci a dala najevo, že o něj nadále stojí. „Ukazuje se velikost klubu, jak je schopna se postavit k podobným situacím,“ smekl Frydrych, který za „sešívané“ sám v minulosti hrál.