ONLINE: Liberec - Bohemians 0:0. Severočeši odvrací konec sezony, Hradec postoupil

Fotbalisté Hradce Králové v odvetě Play off o umístění v Chance Lize zvítězili na hřišti Karviné vysoko 4:0 a postupují do finále této skupiny. Navázali tak na domácí výhru 1:0 a vyhlíží svého soupeře. K postupu mají výrazně nakročeno Bohemians 1905, kteří před týdnem porazili Liberec 4:1 a dnes od 15.00 zabojují o postup do finále skupiny o umístění. ONLINE přenosy a SESTŘIHY sledujte na iSportu.