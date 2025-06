Zatímco Ondřej Čelůstka uzavřel kariéru kvůli problémům s kyčlí, jiná osobnost hrající na stejné pozici stopera by se do fotbalové Chance Ligy mohla vrátit. Ještě o dva roky starší Ondřej Kúdela (38) má nabídku ze Slovácka, kde začal v pondělí úřadovat nový kouč Jan Kameník. „Zapadá nám do představ, na kom kádr stavět. Budeme doufat, je to padesát na padesát,“ řekl ex-vyškovský trenér. V realizačním týmu Uherského Hradiště už naopak jistojistě nepotká duo mířící do Zbrojovky. Více čtěte ZDE>>>