ONLINE: Artis - Sparta. Letenští hrají o čtvrtfinále MOL Cupu, chtějí napravit blamáž
Sparta v MOL Cupu hraje o čtvrtfinále a v cestě jí stojí druholigový Artis. Letenští si díky možné možné výhře částečně napraví reputaci z nepovedeného ligového duelu s Pardubicemi (2:4). Pražané se v rámci Poháru naposledy utkali s Karlovými Vary, které vyprovodili po výsledku 5:0. Moravané v posledním kole vyřadili Liberec po penaltovém rozstřelu. Zápas startuje v 18:00 a vy jej můžete sledovat ONLINE na iSportu.