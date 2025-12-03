Předplatné

ONLINE: Artis - Sparta. Letenští hrají o čtvrtfinále MOL Cupu, chtějí napravit blamáž

Radost hráčů Sparty po gólu Kairinena
Radost hráčů Sparty po gólu Kairinena
Radost hráčů Sparty po gólu Kairinena
Radost hráčů Sparty po gólu Kairinena
Rozčarovaný výraz sparťanského útočníka Jana Kuchty
Smutek sparťanských fotbalistů po domácí prohře s Pardubicemi
Kají se? Sparťané jako školáci přistižení při kouření na záchodě po ostudě s Pardubicemi.
Smutek sparťanských fotbalistů po domácí prohře s Pardubicemi
Fotbalisté Artisu Brno se po vítězném obratu s Prostějovem dostávají na třetí místo
Sparta v MOL Cupu hraje o čtvrtfinále a v cestě jí stojí druholigový Artis. Letenští si díky možné možné výhře částečně napraví reputaci z nepovedeného ligového duelu s Pardubicemi (2:4). Pražané se v rámci Poháru naposledy utkali s Karlovými Vary, které vyprovodili po výsledku 5:0. Moravané v posledním kole vyřadili Liberec po penaltovém rozstřelu. Zápas startuje v 18:00 a vy jej můžete sledovat ONLINE na iSportu.

