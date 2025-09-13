ONLINE: Plzeň - Olomouc. Spáčil i Vydra na lavičce, Beran v základu hostů
Důležitý souboj v horních patrech tabulky nabízí 8. kolo Chance Ligy. Fotbalisté Plzně se po reprezentační přestávce představují doma proti Olomouci, nad kterou by rádi vyhráli. I kvůli předchozí ztrátě s Libercem se tým kouče Miroslava Koubka propadl na šesté místo právě za Sigmu, která naposledy porazila Baník. Hanáci by navíc mohli poprvé nasadit do akce reprezentačního záložníka Michala Berana. ONLINE přenos utkání sledujte od 15.00 na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|7
|6
|1
|0
|16:7
|19
|2
Slavia
|7
|5
|2
|0
|15:5
|17
|3
Jablonec
|7
|4
|3
|0
|9:3
|15
|4
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|5:3
|13
|5
Zlín
|7
|4
|1
|2
|10:8
|13
|6
Plzeň
|7
|3
|3
|1
|15:7
|12
|7
Karviná
|7
|4
|0
|3
|12:8
|12
|8
Liberec
|7
|2
|2
|3
|9:10
|8
|9
Bohemians
|6
|2
|1
|3
|4:8
|7
|10
Hr. Králové
|7
|1
|3
|3
|8:11
|6
|11
Dukla
|7
|1
|3
|3
|6:9
|6
|12
Slovácko
|7
|1
|2
|4
|4:9
|5
|13
Ostrava
|5
|1
|1
|3
|4:5
|4
|14
Ml. Boleslav
|6
|1
|1
|4
|11:19
|4
|15
Teplice
|6
|1
|0
|5
|6:13
|3
|16
Pardubice
|6
|0
|2
|4
|6:15
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu