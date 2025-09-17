Sparta musí víc počítat, má moc cizinců mimo EU. Na hraně je i Slavia a Karviná
Sparta byla v létě aktivní také na českém trhu, když koupila hráče z Liberce nebo pražské Dukly. Přesto její kádr nabobtnal v uplynulém přestupovém období o další cizince. A trenér Brian Priske musí při zápasech Chance Ligy důkladně počítat, kolik jich nasadí na hřiště. Letenské v této sezoně omezuje tuzemské pravidlo, za jehož porušení hrozí i kontumace.
Priske dělal překotné změny v sestavě, aby v nedělním utkání v Hradci Králové odvrátil první prohru v tomto ligovém ročníku. Ve druhé půli upravil rozestavení a postupně poslal na trávník ofenzivní hráče Angela Preciada, Garanga Kuola a Lukáše Sadílka. A najednou v 83. minutě ukázal na Jakuba Martince, který přestoupil do Sparty na začátku září až po uzavření soupisky pro ligovou fázi Konferenční ligy.
Urostlý střední obránce se postavil za nepříznivého stavu 1:2 k postranní čáře a nahradil Albiona Rrahmaniho, momentálně nejlepšího střelce letenského týmu. Zamířil na hrot útoku a pohyboval se na hraně pokutového území poblíž Jana Kuchty, dalšího z kanonýrů.
Šlo o výměnu, která mohla leckoho překvapit, protože na lavici seděl ještě útočník Kevin-Prince Milla. Na druhou stranu existuje pro poslední střídání taktické odůvodnění.
Luboš Kozel, trenér Jablonce, opakovaně využíval Martince uprostřed ofenzivní trojice ve chvíli, kdy potřeboval zvýšit v závěrečných minutách tlak ve vápně soupeře. A to se vyplatilo třeba na konci července proti Plzni (1:1). Sedmadvacetiletý stoper, jenž je velmi silný ve vzduchu, asistoval u vyrovnávajícího gólu Nemanji Tekijaškiho.
„Martinec je schopný dávat góly. Navíc pochází z Hradce Králové a zná českou ligu. Naprosto rozumím tomu, proč ho Priske nasadil,“ řekl deníku Sport a webu iSport Zdeněk Ščasný, zkušený trenér se sparťanskou minulostí.
Přesto je možné hledat důvody diskutovaného tahu s Martincem i jinde – konkrétně v paragrafu 42, odstavci 1 Soutěžního řádu Fotbalové asociace České republiky. Ten zní: „V soutěžním utkání je za družstvo oprávněno nastoupit nejvýše 5 hráčů, kteří nejsou občany členského státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo kandidátských zemí Evropské unie.“
Sparta vkročila do zápasu proti Hradci Králové v základní sestavě s Rrahmanim (Kosovo), Emmanuelem Uchennou (Nigérie) a Johnem Mercadem (Ekvádor). Později do něj zasáhli Preciado (Ekvádor) a Kuol (Austrálie). Tím Priske dosáhl na limit a zablokoval si na lavici Santiaga Enemeho, bývalého záložníka Liberce, a útočníka Millu, který přišel v létě z Dukly.
UEFA tuto reguli nepoužívá
Stejné případy se vyskytly už v minulých ligových utkáních. Letenští mají aktuálně na oficiální soupisce sedm hráčů, kteří nesplňují výše popsané podmínky pro domácí soutěž. K nim lze přidat ještě Ivana Mensaha, ghanského stopera, který pravidelně nastupuje za druholigové béčko. V Chance Lize debutoval v utkání proti Zlínu (3:1).
Přesto je pravděpodobné, že všichni cizinci ve sparťanském kádru se na podzim dočkají vyššího herního vytížení. Podobné pravidlo totiž letenský tým neomezuje v evropských pohárech, UEFA pro své soutěže tuto reguli nepoužívá.
Priske a jeho realizační tým tak využil v kvalifikačních utkáních Konferenční ligy proti arménskému Araratu a Rize FC rovnou šestici cizinců mimo Evropskou unii či její kandidátské země. Navíc si Sparta ulevila tím, že Ermal Krasniqi, kosovský reprezentant, odešel po rozjezdu této sezony na hostování do Legie Varšava.
Pravidlo ohledně počtu cizinců v utkání Chance Ligy však nesvazuje ruce pouze Spartě. Slavia a Karivná jich mají také sedm. A Martin Hyský, trenér MFK, naposledy v sobotu proti „sešívaným“ (1:3) poslal do akce šest Afričanů. Jak je to možné? Stoper Samkhou Camara sice reprezentuje Guineu, ale narodil se ve Francii a má dvojí občanství. Tím by mělo být vše v pořádku. Přesto je potřeba zvažovat dopředu každý krok.
Přehled cizinců ve Spartě ze země mimo EU: Emmanuel Uchenna, Angelo Preciado, Santiago Eneme, John Mercado, Garang Kuol, Albion Rrahmani, Kevin-Prince Milla
Počet cizinců mimo země EU v Chance Lize:
Tým
Počet
Sparta, Slavia
7
Karviná
6
Bohemians, Dukla, Olomouc, Plzeň
5
Liberec, Jablonec, Pardubice
4
Slovácko, Zlín
3
Teplice, Ml. Boleslav
2
Baník, Hr. Králové
1
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|8
|6
|2
|0
|18:6
|20
|2
Sparta
|8
|6
|1
|1
|17:9
|19
|3
Jablonec
|8
|5
|3
|0
|12:5
|18
|4
Plzeň
|8
|4
|3
|1
|16:7
|15
|5
Zlín
|8
|4
|2
|2
|11:9
|14
|6
Olomouc
|8
|4
|1
|3
|5:4
|13
|7
Karviná
|8
|4
|0
|4
|13:11
|12
|8
Liberec
|8
|3
|2
|3
|11:10
|11
|9
Bohemians
|7
|3
|1
|3
|5:8
|10
|10
Hr. Králové
|8
|2
|3
|3
|10:12
|9
|11
Dukla
|8
|1
|4
|3
|7:10
|7
|12
Ml. Boleslav
|7
|2
|1
|4
|14:21
|7
|13
Slovácko
|8
|1
|2
|5
|4:10
|5
|14
Ostrava
|6
|1
|1
|4
|4:7
|4
|15
Teplice
|7
|1
|0
|6
|8:16
|3
|16
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|8:18
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu