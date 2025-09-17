Předplatné

ONLINE: Baník - Teplice. Dohrávka ve značně odlišných sestavách. Udrží Ostravští vedení?

Duel Baníku s Teplicemi byl přerušen kvůli počasí
Chance Liga
Fotbalisty Ostravy a Teplic dnes čeká dohrávka předčasně ukončeného zápasu 2. kola první ligy. Utkání má výkop v 17:00 a začne v 25. minutě za stavu 1:0 pro Baník. V původním termínu 27. července se duel nedohrál kvůli nezpůsobilému terénu po hustém dešti. Zápas přinese i několik specifik.

Ani na jedné straně nemohou zasáhnout do duelu posily, které dorazily do klubu až po původním termínu utkání. Zároveň platí pravidlo, že hráči, kteří byli v době přerušení na trávníku, nesmějí být mezi náhradníky.

Ani jednomu ze soupeřů se nyní nedaří. Baník, který má k dobru ještě odložený zápas v Pardubicích, vyhrál jediný z šesti duelů v ligové sezoně a patří mu v tabulce až 14. místo. Severočeši bodovali pouze jednou ze sedmi utkání a jsou předposlední o bod za Slezany.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia862018:620
2Sparta861117:919
3Jablonec853012:518
4Plzeň843116:715
5Zlín842211:914
6Olomouc84135:413
7Karviná840413:1112
8Liberec832311:1011
9Bohemians73135:810
10Hr. Králové823310:129
11Dukla81437:107
12Ml. Boleslav721414:217
13Slovácko81254:105
14Ostrava61144:74
15Teplice71068:163
16Pardubice70258:182
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
