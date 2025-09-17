Předplatné

SESTŘIH: Baník – Teplice 1:1. Ostrava nezvládla dohrávku, srovnal Bílek z penalty
Zklamaný Matěj Chaluš po ztrátě s Teplicemi
Kapitán Baníku David Lischka v zápase proti Teplicím
Teplický Nojus Audinis brání Tomáše Zlatohlávka z Ostravy
Teplický Jehor Cykalo presuje Dominika Holce
Duel Baníku s Teplicemi byl přerušen kvůli počasí
Filip Kubala oslavuje další gól v dresu Baníku
Fotbalisté Baníku remizovali v dohrávce předčasně ukončeného zápasu 2. kola Chance Ligy s Teplicemi 1:1. Utkání začalo neobvykle autovým vhazováním Patricka Kpoza za jednobrankového vedení domácí Ostravy. Náskok, který před téměř dvěma měsíci zařídil David Lischka, Baník neudržel. Christ Tiéhi fauloval ve vápně Johna Autu a Michal Bílek penaltu proměnil. Slezané tak vyhráli jen jednou ze sedmi ligových utkání a patří jim třinácté místo, Teplice jsou se čtyřmi body předposlední.

Dohrávka odstartovala v 25. minutě a přinesla i několik specifik. Ani na jedné straně do ní nemohly zasáhnout posily, jež dorazily do klubů až po původním termínu utkání. Zároveň platilo pravidlo, že hráči, kteří byli v době přerušení na trávníku, dnes nesměli být mezi náhradníky.

Především Baník se musel obejít bez několika opor, které od konce července z klubu odešly. Paradoxně mohl nastoupit záložník Owusu, přestože byl v sobotním utkání s Libercem po druhé žluté kartě vyloučen. Oproti červencovému vzájemnému duelu vyrukovala Ostrava se čtyřmi změnami v sestavě, hosté jen s jednou.

Zbytek prvního poločasu mimo nepřesností nabídl dvě možnosti Ostravy těsně před přestávkou. Trmal ale vyrazil Zlatohlávkovu ránu pod břevno a pak teplická obrana zblokovala na roh i střelu Owusua z malého vápna.

Baníku z administrativních i zdravotních důvodů chybělo sedm hráčů, jejichž většina by aspirovala na místo v základu, a na kostrbatém herním projevu to bylo poznat. Ale i Severočeši jim v nepřesnostech zdatně sekundovali a bylo patrné, že se potkaly týmy se slabší aktuální formou.

Domácí si ve druhé půli vynutili mírnou převahu, dobrou předfinální fází se několikrát prokombinovali i do vápna, ale k zakončení se nedostali. Když už, tak Zlatohlávek v 73. minutě z příhodné pozice zamířil slabě po zemi do Trmalovy náruče.

Přestože Teplice toho dopředu moc nepředvedly a Holce prakticky neohrozily, neodjely s prázdnou. Po faulu v ostravském vápně se kopala penalta a Bílek z ní bezpečně skóroval. V ligové sezoně se trefil potřetí a je nejlepším týmovým střelcem. Povzbuzení hosté vzápětí zahrozili opět, ale Kozákovu ránu vytáhl Holec nad břevno.

Ostrava nenavázala na minulých šest ligových výher nad Teplicemi. Doma v ročníku nejvyšší soutěže zvítězila v jediném ze čtyř duelů. "Skláři" nevyhráli venku v ligové sezoně ani na čtvrtý pokus, připsali si tam však první bod.

Svěřenci trenéra Hapala vyhráli jediné ze sedmi utkání v sezoně nejvyšší soutěže a v neúplné tabulce jsou třináctí. K dobru mají odložený duel v Pardubicích. Severočeši zvítězili dokonce jen v jednom z dosavadních osmi kol a nadále jim patří předposlední pozice. Dnes alespoň bodovali po sérii pěti proher.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia862018:620
2Sparta861117:919
3Jablonec853012:518
4Plzeň843116:715
5Zlín842211:914
6Olomouc84135:413
7Karviná840413:1112
8Liberec832311:1011
9Bohemians73135:810
10Hr. Králové823310:129
11Dukla81437:107
12Ml. Boleslav721414:217
13Ostrava71245:85
14Slovácko81254:105
15Teplice81169:174
16Pardubice70258:182
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

