SESTŘIH: Baník - Teplice 1:1. Ostrava nezvládla dohrávku, srovnal Bílek z penalty
Fotbalisté Baníku remizovali v dohrávce předčasně ukončeného zápasu 2. kola Chance Ligy s Teplicemi 1:1. Utkání začalo neobvykle autovým vhazováním Patricka Kpoza za jednobrankového vedení domácí Ostravy. Náskok, který před téměř dvěma měsíci zařídil David Lischka, Baník neudržel. Christ Tiéhi fauloval ve vápně Johna Autu a Michal Bílek penaltu proměnil. Slezané tak vyhráli jen jednou ze sedmi ligových utkání a patří jim třinácté místo, Teplice jsou se čtyřmi body předposlední.
Dohrávka odstartovala v 25. minutě a přinesla i několik specifik. Ani na jedné straně do ní nemohly zasáhnout posily, jež dorazily do klubů až po původním termínu utkání. Zároveň platilo pravidlo, že hráči, kteří byli v době přerušení na trávníku, dnes nesměli být mezi náhradníky.
Především Baník se musel obejít bez několika opor, které od konce července z klubu odešly. Paradoxně mohl nastoupit záložník Owusu, přestože byl v sobotním utkání s Libercem po druhé žluté kartě vyloučen. Oproti červencovému vzájemnému duelu vyrukovala Ostrava se čtyřmi změnami v sestavě, hosté jen s jednou.
Zbytek prvního poločasu mimo nepřesností nabídl dvě možnosti Ostravy těsně před přestávkou. Trmal ale vyrazil Zlatohlávkovu ránu pod břevno a pak teplická obrana zblokovala na roh i střelu Owusua z malého vápna.
Baníku z administrativních i zdravotních důvodů chybělo sedm hráčů, jejichž většina by aspirovala na místo v základu, a na kostrbatém herním projevu to bylo poznat. Ale i Severočeši jim v nepřesnostech zdatně sekundovali a bylo patrné, že se potkaly týmy se slabší aktuální formou.Chance liga Jak sbírají body v sezoně 25/26, Sparta, Slavia, Baník, Plzeň - Infogram
Domácí si ve druhé půli vynutili mírnou převahu, dobrou předfinální fází se několikrát prokombinovali i do vápna, ale k zakončení se nedostali. Když už, tak Zlatohlávek v 73. minutě z příhodné pozice zamířil slabě po zemi do Trmalovy náruče.
Přestože Teplice toho dopředu moc nepředvedly a Holce prakticky neohrozily, neodjely s prázdnou. Po faulu v ostravském vápně se kopala penalta a Bílek z ní bezpečně skóroval. V ligové sezoně se trefil potřetí a je nejlepším týmovým střelcem. Povzbuzení hosté vzápětí zahrozili opět, ale Kozákovu ránu vytáhl Holec nad břevno.
Ostrava nenavázala na minulých šest ligových výher nad Teplicemi. Doma v ročníku nejvyšší soutěže zvítězila v jediném ze čtyř duelů. "Skláři" nevyhráli venku v ligové sezoně ani na čtvrtý pokus, připsali si tam však první bod.
Svěřenci trenéra Hapala vyhráli jediné ze sedmi utkání v sezoně nejvyšší soutěže a v neúplné tabulce jsou třináctí. K dobru mají odložený duel v Pardubicích. Severočeši zvítězili dokonce jen v jednom z dosavadních osmi kol a nadále jim patří předposlední pozice. Dnes alespoň bodovali po sérii pěti proher.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|8
|6
|2
|0
|18:6
|20
|2
Sparta
|8
|6
|1
|1
|17:9
|19
|3
Jablonec
|8
|5
|3
|0
|12:5
|18
|4
Plzeň
|8
|4
|3
|1
|16:7
|15
|5
Zlín
|8
|4
|2
|2
|11:9
|14
|6
Olomouc
|8
|4
|1
|3
|5:4
|13
|7
Karviná
|8
|4
|0
|4
|13:11
|12
|8
Liberec
|8
|3
|2
|3
|11:10
|11
|9
Bohemians
|7
|3
|1
|3
|5:8
|10
|10
Hr. Králové
|8
|2
|3
|3
|10:12
|9
|11
Dukla
|8
|1
|4
|3
|7:10
|7
|12
Ml. Boleslav
|7
|2
|1
|4
|14:21
|7
|13
Ostrava
|7
|1
|2
|4
|5:8
|5
|14
Slovácko
|8
|1
|2
|5
|4:10
|5
|15
Teplice
|8
|1
|1
|6
|9:17
|4
|16
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|8:18
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu