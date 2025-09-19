Sparta vs. Plzeň. Jak jsou na tom před šlágrem? Hosté se zvedají, zhoršení nálady na Letné
První ligová klasika v sezoně je tu, na Letnou dorazí Plzeň, člen letité TOP trojky, již v minulém ročníku doplnil Baník. Fotbalisté Sparty jdou do duelu se čtyřbodovým náskokem, také však mírně porouchanou náladou po prohře v Hradci Králové. Hosté se zvedají, z posledních pěti utkání zvládli tři. Jak dopadá porovnání zítřejších soupeřů oznámkované klasikou deníku Sport a webu iSport od jedničky do desítky? Pravděpodobné sestavy utkání 9. kola ZDE>>>
Nálada
Sparta: 7
Letenské rozpoložení, které bylo v rozpuku, v zajetí naděje, že se postupně daří zahánět vzpomínky na minulou sezonu propadu, dostalo v neděli poměrně nečekanou ránu. Favorit padl v Hradci Králové, jeho vstup do utkání byl strašidelný. „Byl to náš nejhorší zápas,“ netajil trenér Brian Priske, který navíc aktuálně řeší i svou návštěvu v kabině rozhodčích po závěrečném hvizdu. Na druhou stranu, ve druhé půli byla Sparta dominantní, jen ne efektivní. Vstup do sezony jí vyšel.
Plzeň: 6
Důležité body s Olomoucí a šestigólová rozcvička v poháru v Lanžhotě mužstvo příjemně naladily. Ne všechno je ale v Plzni před startem důležité fáze sezony ideální. Řada hráčů se vrací do zápasů po zdravotních problémech (Višinský, Spáčil, Vydra), proti Sigmě se zranil výborně hrající Paluska. Mužstvo je po odchodech klíčových opor Kalvacha, Šulce i Cadua značně křehké. Trenéři točí sestavou a hledají ideální složení, někteří navíc nejsou v ideální formě (Adu, Amar Memič).
Brankář
Sparta: 6
Otazníky tu stále jsou, i když vlastně jen akademické. Pro Priskeho je totiž Peter Vindahl jasná volba, jednička, jakou si představuje. Dán přitom v osmi ligových střetech inkasoval devětkrát, jen dvakrát udržel čisté konto, což rozhodně není značka ideál. V Hradci opět lehce chyboval, při druhém gólu se nechal až příliš vytáhnout mimo bránu Mickem van Burenem. Na druhou stranu kupříkladu v Rize v Konferenční lize zachytal výborně, v lize se vytáhl třeba v Liberci.
Plzeň: 8
Viktoria věří svému Martinu Jedličkovi, prodloužila s ním kontrakt až do června 2028. Na přelomu července a srpna se extrémně rychle vrátil po otřesu mozku a zranění obličeje, dvojku Floriana Wiegeleho vrátil zpět na lavičku. Mužstvu pomáhá skvělou organizací i jistotou v rozehrávce, v důležitých chvílích umí vytáhnout těžké zákroky. Problémy můžou nastat při standardkách, čehož se urostlí sparťané určitě budou zítra na Letné snažit využít.
Obrana
Sparta: 7
Pohled na defenzivu velmi výrazně ovlivňuje její zdravotní stav. Mimo hru jsou Elias Cobbaut, otazníky létají kolem Adama Ševínského, delší dobu byl zraněný také exkapitán Filip Panák. I proto Sparta vytáhla z Jablonce Jakuba Martince, který však v Hradci vyběhl na hrot… Na pravé straně má jistotu Emmanuel Uchenna, vlevo je první volbou Jaroslav Zelený, uvidí se, zda po prohře v Malšovické aréně vrátí Priske do hry mistra výstavby hry Panáka.
Plzeň: 7
Dlouhodobá chlouba týmu, trenéři navíc úspěšně zapracovávají i další adepty do stoperské trojky. Sampsona Dweha, Václava Jemelku, Svetozara Markoviče doplnili Paluska a Spáčil, konkurence od léta vzrostla. V některých zápasech ale obrana nepůsobila kompaktně, Markovič střídá lepší výkony s nepříjemnými chybami. Proti Olomouci odpadl mladý Paluska, na Spartu je silně ve hře varianta se dvěma leváky – Spáčilem i Jemelkou, které chce mít Miroslav Koubek oba na hřišti.
Záloha
Sparta: 6
Pár týdnů zpět by měla Sparta ve středu pole nárok na hodnocení 8 (možná i 9) z deseti. Ale časy se mění, přehršel zápasů způsobil fakt, že kvalita šla dolů. Nejistý je start tahouna Kadeřábka na pravé straně, v centrální pozici se velmi dobře vedle šéfa Kairinena zabydleli Kofod Andersen a Mannsverk, kteří jsou však (první podle všeho na delší dobu) mimo hru. Patrik Vydra se v poslední době lépe ukazoval na stoperu, Lukáš Sadílek rovněž není v extra formě. Vlevo pak schází Ryneš, podle všeho se dostane na ekvádorské duo Preciado, Mercado.
Plzeň: 5
Střed pole bez obvyklých opor trpí, tady má Plzeň v současné době největší problém. Vedle reprezentanta Lukáše Červa se hráči střídají, naposledy v lize na nezvyklé pozici pozitivně zapůsobil Cheick Souaré. V ideální formě nehraje na křídle ani Amar Memič. Schází rozehrávač, kterého třeba Olomouc získala v Michalu Beranovi, v zimě se na téhle pozici může posilovat – je možné, že se opět otevře možný návrat zkušeného Patrika Hrošovského, jenž vypadl ze základu v Genku.
Útok
Sparta: 8
Tady je zásadní zbraň Priskeho Sparty. Klasický trojzubec má navíc další hrot – a to velmi ostrý. Čtveřice Jan Kuchta, Lukáš Haraslín, Veljko Birmančevič, Albion Rrahmani nastřádala v lize už třináct zásahů, Sparta jich zapsala celkem sedmnáct. Vliv útoku na její počínání je tudíž extrémní. Potíží je však výpadek kapitána Haraslína, který laboruje se zlobícím přitahovačem. V Hradci bylo znát, že by se extra hráč přicházející z lavice hodil, i když se slušně ukázal mladý Garang Kuol.
Plzeň: 7
Nejlepší střelec a kapitán Matěj Vydra doplněný Rafiem Durosinmim, tohle je velká palebná síla. Připraveni jsou navíc Adu i Christophe Kabongo. Početná útočná armáda ale zatím nedrtí soupeře tak, jak napovídají předpoklady na papíře. Viktoria zahazuje velké množství šancí, hlavně doma by potřebovala dávat víc branek. Naopak na Letné plzeňští ofenzivní hráči dlouhodobě umí střílet góly a při dostatečné podpoře větrat soupeře.