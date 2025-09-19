Sparta - Plzeň v TV: Kde sledovat šlágr Chance Ligy živě?
V 9. kole Chance Ligy se v sobotu odehraje jeden z největších šlágrů, ve kterém Sparta na domácím stadionu přivítá Viktorii Plzeň. Letenští si po prohře s Hradcem chtějí spravit chuť a dostat pod tlak vedoucí Slavii. Viktoriáni se pomalu dostávají do pohody a chtějí se přiblížit čelu tabulky. Zápas začíná v sobotu v 18:00 v epet Aréně. Kde sledovat Sparta a Viktoria Plzeň živě?
Vše o utkání Sparta Praha vs. Viktoria Plzeň
Datum: sobota 20. září 2025 od 18:00
Dějiště: epet Aréna, Praha
Rozhodčí: Marek Radina
TV přenos: Oneplay Sport 1, Betano.cz, ONLINE na webu iSport.
Kde sledovat Sparta - Plzeň v TV?
Pro sledování tohoto zápasu a celé české nejvyšší soutěže, je třeba mít zaplacenou televizní službu Oneplay Sport, která se nachází v nabídce O2. Balíček s tímto programem (Extra Sport) vychází na 499 Kč měsíčně, pokud jste zákazníkem O2. Utkání Sparta Praha vs. Viktorie Plzeň začíná v sobotu 20. září od 18:00.
Kde sledovat livestream derby Sparta - Plzeň?
Stream šlágru Sparta vs. Plzeň bude k dispozici u sázkové kanceláře Betano, která vlastní práva na vysílání všech utkání Chance Ligy. Podmínkou sázkových kanceláří je pozitivní zůstatek na kontě nebo vsazený tiket v několika posledních hodinách před zápasem. Průběh duelu můžete sledovat ONLINE na webu iSport.
Posledních 20 vzájemných zápasů Sparty a Plzně
Souboje Sparty s Plzní patří mezi největší tuzemské šlágry. V probíhající sezoně Chance Ligy se jedná o první měření sil. Z posledních 20 střetnutí mají celkově lepší bilanci viktoriáni, kteří si připsali 12 vítězství. Sparta zvítězila v osmi případech a dva duely skončily nerozhodně.
|Datum
|Soutěž
|Utkání
|27. 04. 25
|1. fotbalová liga
|Viktoria Plzeň - Sparta Praha 2:0
|23. 04. 25
|MOL Cup
|Sparta Praha - Viktoria Plzeň 1:0
|30. 03. 25
|1. fotbalová liga
|Sparta Praha - Viktoria Plzeň 2:4
|27. 10. 24
|1. fotbalová liga
|Viktoria Plzeň - Sparta Praha 1:0
|26. 05 .24
|1. fotbalová liga
|Sparta Praha - Viktoria Plzeň 1:1
|22. 05. 24
|MOL Cup
|Viktoria Plzeň - Sparta Praha 1:2
|10. 03. 24
|1. fotbalová liga
|Viktoria Plzeň - Sparta Praha 4:0
|30. 09. 23
|1. fotbalová liga
|Sparta Praha - Viktoria Plzeň 2:1
|27. 05. 23
|1. fotbalová liga
|Sparta Praha - Viktoria Plzeň 0:1
|26. 04. 23
|1. fotbalová liga
|Sparta Praha - Viktoria Plzeň 2:1
|05. 11. 22
|1. fotbalová liga
|Viktoria Plzeň - Sparta Praha 0:1
|08. 05. 22
|1. fotbalová liga
|Viktoria Plzeň - Sparta Praha 3:0
|13. 02. 22
|1. fotbalová liga
|Sparta Praha - Viktoria Plzeň 2:2
|11. 09. 21
|1. fotbalová liga
|Viktoria Plzeň - Sparta Praha 3:2
|12. 05. 21
|1. fotbalová liga
|Sparta Praha - Viktoria Plzeň 3:1
|08. 11. 20
|1. fotbalová liga
|Viktoria Plzeň - Sparta Praha 3:1
|28. 06. 20
|1. fotbalová liga
|Viktoria Plzeň - Sparta Praha 2:1
|17. 06. 20
|MOL Cup
|Sparta Praha - Viktoria Plzeň 2:1
|27. 05. 20
|1. fotbalová liga
|Sparta Praha - Viktoria Plzeň 1:2
|29. 09. 19
|1. fotbalová liga
|Viktoria Plzeň - Sparta Praha 1:0