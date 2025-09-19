Předplatné

Sparta - Plzeň v TV: Kde sledovat šlágr Chance Ligy živě?

Cheick Souaré v souboji s Ángelem Preciadem ze Sparty
Cheick Souaré v souboji s Ángelem Preciadem ze SpartyZdroj: Michal Beránek / Sport
Sparta i Plzeň se pyšní obrovskou ofenzivní silou
Zklamaný Veljko Birmančevič po prohře s Hradcem Králové
Albion Rrahmani slaví svou druhou branku proti Zlínu
Kolečko hráčů Sparty po druhém inkasovaném gólu
Trenér Sparty Brian Priske po nepovedeném úvodu v Hradci Králové
Matěj Vydra rozhodl proti Karviné v nastavení z penalty
Viktoriáni slaví gól Tomáše Ladry
9
Fotogalerie
Otakar Plzák
Chance Liga
V 9. kole Chance Ligy se v sobotu odehraje jeden z největších šlágrů, ve kterém Sparta na domácím stadionu přivítá Viktorii Plzeň. Letenští si po prohře s Hradcem chtějí spravit chuť a dostat pod tlak vedoucí Slavii. Viktoriáni se pomalu dostávají do pohody a chtějí se přiblížit čelu tabulky. Zápas začíná v sobotu v 18:00 v epet Aréně. Kde sledovat Sparta a Viktoria Plzeň živě?

Vše o utkání Sparta Praha vs. Viktoria Plzeň

Datum: sobota 20. září 2025 od 18:00

Dějiště: epet Aréna, Praha

Rozhodčí: Marek Radina

TV přenos: Oneplay Sport 1, Betano.cz, ONLINE na webu iSport.

Kde sledovat Sparta - Plzeň v TV?

Pro sledování tohoto zápasu a celé české nejvyšší soutěže, je třeba mít zaplacenou televizní službu Oneplay Sport, která se nachází v nabídce O2. Balíček s tímto programem (Extra Sport) vychází na 499 Kč měsíčně, pokud jste zákazníkem O2. Utkání Sparta Praha vs. Viktorie Plzeň začíná v sobotu 20. září od 18:00.

Kde sledovat livestream derby Sparta - Plzeň?

Stream šlágru Sparta vs. Plzeň bude k dispozici u sázkové kanceláře Betano, která vlastní práva na vysílání všech utkání Chance Ligy. Podmínkou sázkových kanceláří je pozitivní zůstatek na kontě nebo vsazený tiket v několika posledních hodinách před zápasem. Průběh duelu můžete sledovat ONLINE na webu iSport.

Posledních 20 vzájemných zápasů Sparty a Plzně

Souboje Sparty s Plzní patří mezi největší tuzemské šlágry. V probíhající sezoně Chance Ligy se jedná o první měření sil. Z posledních 20 střetnutí mají celkově lepší bilanci viktoriáni, kteří si připsali 12 vítězství. Sparta zvítězila v osmi případech a dva duely skončily nerozhodně.

DatumSoutěžUtkání
27. 04. 251. fotbalová ligaViktoria Plzeň - Sparta Praha 2:0
23. 04. 25MOL CupSparta Praha - Viktoria Plzeň 1:0
30. 03. 251. fotbalová ligaSparta Praha - Viktoria Plzeň 2:4
27. 10. 241. fotbalová ligaViktoria Plzeň - Sparta Praha 1:0
26. 05 .241. fotbalová ligaSparta Praha - Viktoria Plzeň 1:1
22. 05. 24MOL CupViktoria Plzeň - Sparta Praha 1:2
10. 03. 241. fotbalová ligaViktoria Plzeň - Sparta Praha 4:0
30. 09. 231. fotbalová ligaSparta Praha - Viktoria Plzeň 2:1
27. 05. 231. fotbalová ligaSparta Praha - Viktoria Plzeň 0:1
26. 04. 231. fotbalová ligaSparta Praha - Viktoria Plzeň 2:1
05. 11. 221. fotbalová ligaViktoria Plzeň - Sparta Praha 0:1
08. 05. 221. fotbalová ligaViktoria Plzeň - Sparta Praha 3:0
13. 02. 221. fotbalová ligaSparta Praha - Viktoria Plzeň 2:2
11. 09. 211. fotbalová ligaViktoria Plzeň - Sparta Praha 3:2
12. 05. 211. fotbalová ligaSparta Praha - Viktoria Plzeň 3:1
08. 11. 201. fotbalová ligaViktoria Plzeň - Sparta Praha 3:1
28. 06. 201. fotbalová ligaViktoria Plzeň - Sparta Praha 2:1
17. 06. 20MOL CupSparta Praha - Viktoria Plzeň 2:1
27. 05. 201. fotbalová ligaSparta Praha - Viktoria Plzeň 1:2
29. 09. 191. fotbalová ligaViktoria Plzeň - Sparta Praha 1:0

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

