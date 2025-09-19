Předplatné

Změna ve Slovácku! Po letech končí boss Pojezný. Bude to naštvaným fanouškům stačit?

Bohemians našli osu, Slovácko s talentem underperformuje. Střihavka s novým gólmanem?
Michal Koštuřík
Chance Liga
Tolik majitelů se silným mandátem v Chance Lize nikdo jiný nemá. Jenže tři vlastníci akcií 1. FC Slovácko jsou pod palbou fanoušků, kterým se nelíbí, jak do klubu (ne)investují. Ekonomická stagnace se projevuje i na výsledcích a herním projevu mužstva. Příznivci se proti fungování celé organizace ostře vymezují. „Pane Skopale, Zemku, Buráni – Slovácko není hračka,“ stojí v prohlášení věrných na Facebooku. Neuklidnila je ani nedávná schůzka se šéfy. Něčeho však přece jen dosáhli. V klubu končí výkonný ředitel Petr Pojezný, jehož odvolalo představenstvo.

V kontrastu s nástupem miliardářů do jiných (nejen) prvoligových klubů začíná Slovácko působit jako chudý příbuzný. Do kádru nepřivádí zvučné posily za miliony, ale volné cizince, které jinde nechtěli a potřebují aklimatizaci na českou nejvyšší soutěž. Jenže Kameníkův tým začíná tlačit čas.

Pohled na tabulku je neradostný. Po osmi kolech jsou Daníček a spol. na čtrnáctém místě s pěti body a čtyřmi vstřelenými brankami. V zářijové reprezentační pauze dorazili další borci z ciziny – slovinský útočník Žan Medved z maďarské Nyíregyházy a slovenský záložník Martin Šviderský (22) z béčka španělské Almeríe. Ten už nastoupil v minulém kole na Bohemians (0:1) v základu a odehrál celé utkání.

Byl u další porážky, která jen zvýšila nespokojenost fandů. Jejich zástupci se minulý týden sešli s triem Vítězslav Skopal (Solar Global), Petr Pojezný (výkonný ředitel klubu) a Zdeněk Zemek (Z-Group). V klubu budou dál činní jen dva. Dlouholetý výkonný šéf Pojezný byl odvolán z funkce.

Majitelé 1. FC Slovácko:

  • 50 % - Solar Global a.s.
  • 25 % - Z-Group a.s.
  • 25 % - Auto UH

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia862018:620
2Sparta861117:919
3Jablonec853012:518
4Plzeň843116:715
5Zlín842211:914
6Olomouc84135:413
7Karviná840413:1112
8Liberec832311:1011
9Bohemians73135:810
10Hr. Králové823310:129
11Dukla81437:107
12Ml. Boleslav721414:217
13Ostrava71245:85
14Slovácko81254:105
15Teplice81169:174
16Pardubice70258:182
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

