Změna ve Slovácku! Po letech končí boss Pojezný. Bude to naštvaným fanouškům stačit?
Tolik majitelů se silným mandátem v Chance Lize nikdo jiný nemá. Jenže tři vlastníci akcií 1. FC Slovácko jsou pod palbou fanoušků, kterým se nelíbí, jak do klubu (ne)investují. Ekonomická stagnace se projevuje i na výsledcích a herním projevu mužstva. Příznivci se proti fungování celé organizace ostře vymezují. „Pane Skopale, Zemku, Buráni – Slovácko není hračka,“ stojí v prohlášení věrných na Facebooku. Neuklidnila je ani nedávná schůzka se šéfy. Něčeho však přece jen dosáhli. V klubu končí výkonný ředitel Petr Pojezný, jehož odvolalo představenstvo.
V kontrastu s nástupem miliardářů do jiných (nejen) prvoligových klubů začíná Slovácko působit jako chudý příbuzný. Do kádru nepřivádí zvučné posily za miliony, ale volné cizince, které jinde nechtěli a potřebují aklimatizaci na českou nejvyšší soutěž. Jenže Kameníkův tým začíná tlačit čas.
Pohled na tabulku je neradostný. Po osmi kolech jsou Daníček a spol. na čtrnáctém místě s pěti body a čtyřmi vstřelenými brankami. V zářijové reprezentační pauze dorazili další borci z ciziny – slovinský útočník Žan Medved z maďarské Nyíregyházy a slovenský záložník Martin Šviderský (22) z béčka španělské Almeríe. Ten už nastoupil v minulém kole na Bohemians (0:1) v základu a odehrál celé utkání.
Byl u další porážky, která jen zvýšila nespokojenost fandů. Jejich zástupci se minulý týden sešli s triem Vítězslav Skopal (Solar Global), Petr Pojezný (výkonný ředitel klubu) a Zdeněk Zemek (Z-Group). V klubu budou dál činní jen dva. Dlouholetý výkonný šéf Pojezný byl odvolán z funkce.
Majitelé 1. FC Slovácko:
- 50 % - Solar Global a.s.
- 25 % - Z-Group a.s.
- 25 % - Auto UH
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|8
|6
|2
|0
|18:6
|20
|2
Sparta
|8
|6
|1
|1
|17:9
|19
|3
Jablonec
|8
|5
|3
|0
|12:5
|18
|4
Plzeň
|8
|4
|3
|1
|16:7
|15
|5
Zlín
|8
|4
|2
|2
|11:9
|14
|6
Olomouc
|8
|4
|1
|3
|5:4
|13
|7
Karviná
|8
|4
|0
|4
|13:11
|12
|8
Liberec
|8
|3
|2
|3
|11:10
|11
|9
Bohemians
|7
|3
|1
|3
|5:8
|10
|10
Hr. Králové
|8
|2
|3
|3
|10:12
|9
|11
Dukla
|8
|1
|4
|3
|7:10
|7
|12
Ml. Boleslav
|7
|2
|1
|4
|14:21
|7
|13
Ostrava
|7
|1
|2
|4
|5:8
|5
|14
Slovácko
|8
|1
|2
|5
|4:10
|5
|15
Teplice
|8
|1
|1
|6
|9:17
|4
|16
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|8:18
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu