ONLINE: Karviná - Jablonec 0:1. Vede i Hradec, Pardubice bojují o první výhru

Hráči Karviné se radují z branky proti Slavii
Hráči Karviné se radují z branky proti SlaviiZdroj: ČTK / Vondrouš Roman
Rok Štorman z Karviné se raduje z branky proti Slavii
Trenér Karviné Martin Hyský během utkání proti Slavii
Erik Prekop při své premiéře za Slavii
Daiki Hašioka v utkání proti Karviné
Jan Chramosta a Lamin Jawo slaví gól do sítě Pardubic
Lamine Jawo dal v prvním poločase dvě branky a na jednu nahrál
Filip Zorvan při svém debutu za Jablonec
Ještě, než v rámci devátého kola fotbalové Chance Ligy vypukne šlágr mezi Spartou a Plzní (18.00, sledujte ZDE >>>), jsou na programu hned čtyři další utkání se startem v 15.00. Karviná se doma pokouší zastavit rozjetý Jablonec, Pardubice bojují o první vítězství proti Slovácku. Sigma hraje s Teplicemi a Zlín doma přivítal Hradec Králové. ONLINE přenosy a SESTŘIHY všech utkání sledujte na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia862018:620
2Sparta861117:919
3Jablonec853012:518
4Plzeň843116:715
5Zlín842211:914
6Olomouc84135:413
7Karviná840413:1112
8Liberec832311:1011
9Bohemians73135:810
10Hr. Králové823310:129
11Dukla81437:107
12Ml. Boleslav721414:217
13Ostrava71245:85
14Slovácko81254:105
15Teplice81169:174
16Pardubice70258:182
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

