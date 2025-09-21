Předplatné

Největší lákadlo nedělního programu 9. kola Chance Ligy nabízí představení fotbalistů Slavie v Liberci. Pražané mají za sebou náročný vstup do Ligy mistrů s Bodö/Glimt a tak je pravděpodobné, že trenér Jindřich Trpišovský v duelu o návrat do čela tabulky provede změny v sestavě. Slovan by doma rád navázal na předchozí vítězství s Baníkem Ostrava. Zaskočí úřadujícího mistra? ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta971119:1022
2Jablonec963014:621
3Slavia862018:620
4Plzeň943217:915
5Olomouc94235:414
6Zlín942312:1114
7Karviná940514:1312
8Hr. Králové933312:1312
9Liberec832311:1011
10Bohemians73135:810
11Dukla81437:107
12Ml. Boleslav721414:217
13Slovácko91355:116
14Ostrava71245:85
15Teplice91269:175
16Pardubice80359:193
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

