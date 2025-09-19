Předplatné

Objev Slavie Mbodji: nemluvil anglicky, půl roku nemohl hrát. Co viděl kouč na prvním tréninku

Video placeholder
Velká komplikace na začátek, Slavia byla nadšená sama ze sebe. Mbodji mužem zápasu?
Youssoupha Mbodji se raduje ze své druhé branky proti Bodö
Youssoupha Mbodji během utkání proti Bodö
Youssoupha Mbodji se raduje z branky proti Bodö
Posila Slavie Youssoupha Mbodji
Posila Slavie Youssoupha Mbodji
Posila Slavie Youssoupha Mbodji
Posila Slavie Youssoupha Mbodji
Bartoloměj Černík
Liga mistrů
Za 74 minut se posunul na dělené místo nejlepšího slávistického střelce v historii Ligy mistrů. Přitom ještě před měsícem hrál proti Opavě. Youssoupha Mbodji překvapil už několikrát – když přestoupil z Jihlavy do Slavie, když se dostal na soupisku pro Ligu mistrů a když v ní vstřelil dva góly při remíze s Bodö/Glimt. Jak začala jeho pohádka? „Nejvíce si na něm cením, že se v Jihlavě rozhodl pokračovat i s tím, že za nás půl roku nemůže hrát,“ vypráví tamní asistent trenéra Pavel Němec.

S kamenným výrazem se Mbodji rozběhl k rohovému praporku, projel se po kolenou a rozpažil ruce. Svůj druhý gól v Lize mistrů oslavil gestem, které jakoby říkalo: „A co jste čekali?“ No, pravdou je, že slávističtí fanoušci nečekali mnoho. V salvě drahých a zajímavých jmen, která do Edenu v posledních měsících přivandrovala, se jedenadvacetiletý Senegalec trochu schoval.

Vždyť za druholigovou Jihlavu odehrál pouhých pět (!) soutěžních zápasů. Na neznámého kluka, který zamířil na Vysočinu z francouzského Eviánu (ano, z bývalého působiště Abdallaha Simy) jsou náhle upřeny miliony očí.

Profil levého beka Slavie na populárním webu Transfermarkt byl ve čtvrtek ráno šestým nejzobrazovanějším na světě. Kane, Messi, Mbappé… A Mbodji. Dobrá společnost. Pro mladíka ještě web dokonce ani nemá určenou tržní hodnotu. Říká se, že Slavia za něj poslala do Jihlavy v létě 30 milionů korun. Proč tak moc? Na talentově příchodu podle informací Sportu přes léto

