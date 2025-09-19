Objev Slavie Mbodji: nemluvil anglicky, půl roku nemohl hrát. Co viděl kouč na prvním tréninku
Za 74 minut se posunul na dělené místo nejlepšího slávistického střelce v historii Ligy mistrů. Přitom ještě před měsícem hrál proti Opavě. Youssoupha Mbodji překvapil už několikrát – když přestoupil z Jihlavy do Slavie, když se dostal na soupisku pro Ligu mistrů a když v ní vstřelil dva góly při remíze s Bodö/Glimt. Jak začala jeho pohádka? „Nejvíce si na něm cením, že se v Jihlavě rozhodl pokračovat i s tím, že za nás půl roku nemůže hrát,“ vypráví tamní asistent trenéra Pavel Němec.
S kamenným výrazem se Mbodji rozběhl k rohovému praporku, projel se po kolenou a rozpažil ruce. Svůj druhý gól v Lize mistrů oslavil gestem, které jakoby říkalo: „A co jste čekali?“ No, pravdou je, že slávističtí fanoušci nečekali mnoho. V salvě drahých a zajímavých jmen, která do Edenu v posledních měsících přivandrovala, se jedenadvacetiletý Senegalec trochu schoval.
Vždyť za druholigovou Jihlavu odehrál pouhých pět (!) soutěžních zápasů. Na neznámého kluka, který zamířil na Vysočinu z francouzského Eviánu (ano, z bývalého působiště Abdallaha Simy) jsou náhle upřeny miliony očí.
Profil levého beka Slavie na populárním webu Transfermarkt byl ve čtvrtek ráno šestým nejzobrazovanějším na světě. Kane, Messi, Mbappé… A Mbodji. Dobrá společnost. Pro mladíka ještě web dokonce ani nemá určenou tržní hodnotu. Říká se, že Slavia za něj poslala do Jihlavy v létě 30 milionů korun. Proč tak moc? Na talentově příchodu podle informací Sportu přes léto