Předplatné

Znovuzrozený Čermák táhne Bohemians vzhůru, sedí mu role šestky. Vyhovuje mi to, říká

Video placeholder
SESTŘIH: Dukla – Bohemians 0:2. Tři body pro Klokany zařídil Čermák, domácí dohrávali v deseti
Aleš Čermák z Bohemians se těší zlepšené formě
Marcel Čermák s Vlasijem Sinjavským v souboji o míč
Samuel Isife u míče v malém pražském derby proti Bohemians
Samuel Isife u míče v malém pražském derby
Dukla na Julisce v pražské derby hostila Bohemians
Nelson Okeke z Bohemians (vlevo) a Martin Ambler z Dukly ve vzájemném souboji
7
Fotogalerie
Petr Fantyš
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Po úspěšných sezonách v Plzni na nějakou dobu i vinou četných zranění upadl do průměru. Teď však šikovný záložník Aleš Čermák zažívá výborné týdny a znovu to potvrdil i v utkání proti Dukle, kterou díky jeho gólu a asistenci porazili Bohemians 2:0. „Směrem dopředu má X-faktor,“ spoléhá právě na jeho schopnosti trenér Jaroslav Veselý, jehož tým po třetí výhře ze čtyř utkání dál stoupá tabulkou Chance ligy.

Po opatrném úvodu z obou stran si vzal hlavní slovo drobný středopolař Aleš Čermák, který se ve 30 letech dostává zpět do své nejlepší formy. Od sezony 2020/21, kdy v dresu Viktorie Plzeň zapsal sedm gólů a tři asistence se mu bodově příliš nedařilo. Od té doby dokonce v Chance lize nikdy nepřekonal hranici dvou bodů. Až do teď.

Aktuálně z velké části táhne ofenzivu celého týmu, když se přímo podílel na všech posledních čtyřech gólech „klokanů“. V Pardubicích asistoval u vyrovnávací branky Adama Kadlece, na jediný gól přihrál i v předchozím utkání proti Slovácku a na Julisce už k obligátní nahrávce přidal i gól. Čísla mu paradoxně začala naskakovat po tom, co se přesunul na pozici defenzivního záložníka.

„Hrál tam už v přípravě, takže to pro nás není nic nového. Naučil se i trošku bránit, ale hlavně s ním máme lepší výstavbu hry,“ chválil přínos šikovného technika kouč Veselý.

Byl to právě Čermák, kdo ve 26. minutě otevřel skóre, i když větší podíl u této branky měl spíš nahrávající Vlasij Sinjavskij. Ten u rohového praporku dokonale vymíchal dvojici soupeřů, vtrhnul do vápna a posunul míč pod sebe. Čermák pak z blízka propálil gólmana na bližší tyč a načal svůj gólový účet v sezoně.

„Ani jsem se nešel radovat a běžel jsem hned k němu. On udělal krásně celou akci a ten gól byl jeho. Já už jsem měl jenom štěstí, že jsem trefil gólmana a odrazilo se to do brány,“ děkoval levému obránci za povedenou přihrávku.

Po změně stran se role nahrávače zhostil už sám Čermák. V 68. minutě výborně vystihl rozehrávku soupeře, potáhl míč do středu a našel na levé straně Zemana, který se chytře uvolnil a dokonalým obstřelem na zadní tyč s přehledem zvýšil na 2:0. „Já jsem mu to jenom posunul a on to krásně uklidil,“ komentoval skromně druhou branku Čermák.

Obecně mu trochu jiná role na pozici číslo šest vyhovuje. „Jsem trošičku níž a dostávám se víc k míči. Je to i víc o defenzivě, ale teď mi to vyhovuje a jsem šťastný, že se to projevilo i na produktivitě,“ dodal.

I díky jeho velkému příspěvku tak Bohemians znovu vyhráli, z posledních čtyř zápasů nasbírali deset bodů a ťukají tak na příčky zaručující boje ve skupině o titul. Navíc oproti ostatním mají ještě zápas k dobru. Trenér Veselý ale nadšení mírnil. „Nechtěl bych to přeceňovat. Je to i o soupeřích a je rozdíl udělat sérii proti týmům z nižších pater tabulky, kde může porazit každý každého a je větší šance bodovat,“ zůstává nohama na zemi.

KonecLIVE
02

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta971119:1022
2Slavia963019:721
3Jablonec963014:621
4Plzeň943217:915
5Olomouc94235:414
6Zlín942312:1114
7Bohemians84137:813
8Karviná940514:1312
9Liberec933312:1112
10Hr. Králové933312:1312
11Dukla91447:127
12Ml. Boleslav721414:217
13Slovácko91355:116
14Ostrava71245:85
15Teplice91269:175
16Pardubice80359:193
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů