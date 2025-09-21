Znovuzrozený Čermák táhne Bohemians vzhůru, sedí mu role šestky. Vyhovuje mi to, říká
Po úspěšných sezonách v Plzni na nějakou dobu i vinou četných zranění upadl do průměru. Teď však šikovný záložník Aleš Čermák zažívá výborné týdny a znovu to potvrdil i v utkání proti Dukle, kterou díky jeho gólu a asistenci porazili Bohemians 2:0. „Směrem dopředu má X-faktor,“ spoléhá právě na jeho schopnosti trenér Jaroslav Veselý, jehož tým po třetí výhře ze čtyř utkání dál stoupá tabulkou Chance ligy.
Po opatrném úvodu z obou stran si vzal hlavní slovo drobný středopolař Aleš Čermák, který se ve 30 letech dostává zpět do své nejlepší formy. Od sezony 2020/21, kdy v dresu Viktorie Plzeň zapsal sedm gólů a tři asistence se mu bodově příliš nedařilo. Od té doby dokonce v Chance lize nikdy nepřekonal hranici dvou bodů. Až do teď.
Aktuálně z velké části táhne ofenzivu celého týmu, když se přímo podílel na všech posledních čtyřech gólech „klokanů“. V Pardubicích asistoval u vyrovnávací branky Adama Kadlece, na jediný gól přihrál i v předchozím utkání proti Slovácku a na Julisce už k obligátní nahrávce přidal i gól. Čísla mu paradoxně začala naskakovat po tom, co se přesunul na pozici defenzivního záložníka.
„Hrál tam už v přípravě, takže to pro nás není nic nového. Naučil se i trošku bránit, ale hlavně s ním máme lepší výstavbu hry,“ chválil přínos šikovného technika kouč Veselý.
Byl to právě Čermák, kdo ve 26. minutě otevřel skóre, i když větší podíl u této branky měl spíš nahrávající Vlasij Sinjavskij. Ten u rohového praporku dokonale vymíchal dvojici soupeřů, vtrhnul do vápna a posunul míč pod sebe. Čermák pak z blízka propálil gólmana na bližší tyč a načal svůj gólový účet v sezoně.
„Ani jsem se nešel radovat a běžel jsem hned k němu. On udělal krásně celou akci a ten gól byl jeho. Já už jsem měl jenom štěstí, že jsem trefil gólmana a odrazilo se to do brány,“ děkoval levému obránci za povedenou přihrávku.
Po změně stran se role nahrávače zhostil už sám Čermák. V 68. minutě výborně vystihl rozehrávku soupeře, potáhl míč do středu a našel na levé straně Zemana, který se chytře uvolnil a dokonalým obstřelem na zadní tyč s přehledem zvýšil na 2:0. „Já jsem mu to jenom posunul a on to krásně uklidil,“ komentoval skromně druhou branku Čermák.
Obecně mu trochu jiná role na pozici číslo šest vyhovuje. „Jsem trošičku níž a dostávám se víc k míči. Je to i víc o defenzivě, ale teď mi to vyhovuje a jsem šťastný, že se to projevilo i na produktivitě,“ dodal.
I díky jeho velkému příspěvku tak Bohemians znovu vyhráli, z posledních čtyř zápasů nasbírali deset bodů a ťukají tak na příčky zaručující boje ve skupině o titul. Navíc oproti ostatním mají ještě zápas k dobru. Trenér Veselý ale nadšení mírnil. „Nechtěl bych to přeceňovat. Je to i o soupeřích a je rozdíl udělat sérii proti týmům z nižších pater tabulky, kde může porazit každý každého a je větší šance bodovat,“ zůstává nohama na zemi.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|9
|7
|1
|1
|19:10
|22
|2
Slavia
|9
|6
|3
|0
|19:7
|21
|3
Jablonec
|9
|6
|3
|0
|14:6
|21
|4
Plzeň
|9
|4
|3
|2
|17:9
|15
|5
Olomouc
|9
|4
|2
|3
|5:4
|14
|6
Zlín
|9
|4
|2
|3
|12:11
|14
|7
Bohemians
|8
|4
|1
|3
|7:8
|13
|8
Karviná
|9
|4
|0
|5
|14:13
|12
|9
Liberec
|9
|3
|3
|3
|12:11
|12
|10
Hr. Králové
|9
|3
|3
|3
|12:13
|12
|11
Dukla
|9
|1
|4
|4
|7:12
|7
|12
Ml. Boleslav
|7
|2
|1
|4
|14:21
|7
|13
Slovácko
|9
|1
|3
|5
|5:11
|6
|14
Ostrava
|7
|1
|2
|4
|5:8
|5
|15
Teplice
|9
|1
|2
|6
|9:17
|5
|16
Pardubice
|8
|0
|3
|5
|9:19
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu