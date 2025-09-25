Priske dorazil do sídla LFA, aby vysvětlil návštěvu rozhodčích v Hradci
Kauza Briana Priskeho se během čtvrtečního odpoledne posune. Trenér Sparty dorazil do sídla Ligové fotbalové asociace, aby před disciplinární komisí vysvětlil návštěvu rozhodčích po utkání 8. kola Chance Ligy v Hradci Králové (1:2).
Bylo přesně 14.37, když Priske vešel do budovy po boku Ondřeje Kasíka, ředitele sparťanské komunikace, který měl v ruce dokumenty ve složce. „Dobry den,“ pozdravil v češtině přítomné novináře a kameramany. Poté se ztratil ve výtahu.
Dánský kouč před necelými dvěma týdny navštívil kabinu rozhodčích po utkání s Hradcem Králové, které tehdy šéfoval hlavní sudí Jan Beneš. Podle kamerového záznamu, který se dostal na veřejnost, pobyl v šatně necelé tři minuty.
Byl proto předvolaný před komisi. „Mám velký respekt k disciplinární komisi a těším se, až se s jejími členy potkám a vysvětlím, co se stalo,“ řekl Priske po sobotním utkání s Plzní (2:1).
„Z ilegálně rozšířeného videozáznamu je snad celkem jasné, že jsem přišel do kabiny sudích pětačtyřicet minut po zápase, byl jsem v klidu, dokonce jsem požádal jednoho z pořadatelů, aby mě tam zavedl. Zaťukal jsem, zeptal se, jestli můžu vstoupit, zcela bez emocí. Pozdravil jsem, poděkoval rozhodčím za zápas, popřál jim hodně štěstí a omluvil se čtvrtému sudímu za incident během zápasu. Pak jsem odešel. To je vše,“ líčil Priske.
Disciplinární komise bude nejspíš řešit především to, zda dánský trenér porušil paragraf 69 Porušení Soutěžního řádu ve znění: „Kdo vstoupí do kabiny rozhodčího v rozporu se Soutěžním řádem (…), bude potrestán zákazem činnosti až na tři měsíce, nebo výkonem fotbalově prospěšné činnosti, popřípadě i peněžitou pokutou až do výše 100 tisíc korun.“
Existují tři varianty, co bude dál. Buď komise zahájí s Priske disciplinární řízení, nebo ne. A pak je také možné, že sparťané podají vysvětlení a komise si vezme čas na prošetření případu.
