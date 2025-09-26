Předplatné

ONLINE: Slavia - Dukla. Netradiční předehrávka. Překvapí hosté v malém pražském derby?

Tomáš Jedlička z Dukly a Jacques Fokam z Dukly
Tomáš Jedlička z Dukly a Jacques Fokam z DuklyZdroj: ČTK / Glück Dalibor
Nelson Okeke z Bohemians (vlevo) a Martin Ambler z Dukly ve vzájemném souboji
Dukla na Julisce v pražské derby hostila Bohemians
Samuel Isife u míče v malém pražském derby
Samuel Isife u míče v malém pražském derby proti Bohemians
Marcel Čermák s Vlasijem Sinjavským v souboji o míč
Jakub Černín ze Zlína a Cissé Namory z Dukly
Cissé Namory z Dukly a Jakub Černín ze Zlína
Fotogalerie
ČTK
Chance Liga
Desáté kolo fotbalové Chance Ligy netradičně zahajuje předehrávka mezi Slavií a Duklou. Obhájce titulu z Edenu hájí neporazitelnost v sezoně a v případě bodového zisku se nejméně do soboty posune do čela tabulky. Malé pražské derby, které startuje v 19.00, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

Slávisté mají bilanci šest výher, tři remízy a spolu s ní v lize neprohrál už jen Jablonec. Pražané minule nicméně pouze remizovali 1:1 v Liberci a klesli na druhé místo za Spartu. Na rivala z Letné nyní stejně jako třetí Severočeši ztrácí jeden bod.

Červenobílí se také potýkají s poměrně širokou marodkou. Mimo hru je několik zraněných obránců a některé hráče navíc v týdnu trápila nemoc. Naopak do sestavy se v lize může vrátit útočník Tomáš Chorý, který si odpykal šestizápasový trest.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta971119:1022
2Slavia963019:721
3Jablonec963014:621
4Plzeň943217:915
5Olomouc94235:414
6Zlín942312:1114
7Bohemians84137:813
8Karviná940514:1312
9Liberec933312:1112
10Hr. Králové933312:1312
11Ml. Boleslav822415:228
12Dukla91447:127
13Baník81346:96
14Slovácko91355:116
15Teplice91269:175
16Pardubice80359:193
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

