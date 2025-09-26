Slavia - Dukla 2:0. Chorého dvougólový návrat i karta za šlápnutí na soupeře
Slavia jde minimálně do sobotního večera do čela Chance Ligy. V desátém kole si poradila s Duklou poměrem 2:0, obě branky „sešívaných“ vstřelil Tomáš Chorý, jenž se vrátil do ligové sestavy po uplynutí trestu za incident s Milanem Hečou ze Slovácka.
Podrobnosti připravujeme.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|10
|7
|3
|0
|21:7
|24
|2
Sparta
|9
|7
|1
|1
|19:10
|22
|3
Jablonec
|9
|6
|3
|0
|14:6
|21
|4
Plzeň
|9
|4
|3
|2
|17:9
|15
|5
Olomouc
|9
|4
|2
|3
|5:4
|14
|6
Zlín
|9
|4
|2
|3
|12:11
|14
|7
Bohemians
|8
|4
|1
|3
|7:8
|13
|8
Karviná
|9
|4
|0
|5
|14:13
|12
|9
Liberec
|9
|3
|3
|3
|12:11
|12
|10
Hr. Králové
|9
|3
|3
|3
|12:13
|12
|11
Ml. Boleslav
|8
|2
|2
|4
|15:22
|8
|12
Dukla
|10
|1
|4
|5
|7:14
|7
|13
Baník
|8
|1
|3
|4
|6:9
|6
|14
Slovácko
|9
|1
|3
|5
|5:11
|6
|15
Teplice
|9
|1
|2
|6
|9:17
|5
|16
Pardubice
|8
|0
|3
|5
|9:19
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu