Slavia - Dukla 2:0. Chorého dvougólový návrat i karta za šlápnutí na soupeře

ČTK, iSport.cz
Chance Liga
Slavia jde minimálně do sobotního večera do čela Chance Ligy. V desátém kole si poradila s Duklou poměrem 2:0, obě branky „sešívaných“ vstřelil Tomáš Chorý, jenž se vrátil do ligové sestavy po uplynutí trestu za incident s Milanem Hečou ze Slovácka.

Podrobnosti připravujeme.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1073021:724
2Sparta971119:1022
3Jablonec963014:621
4Plzeň943217:915
5Olomouc94235:414
6Zlín942312:1114
7Bohemians84137:813
8Karviná940514:1312
9Liberec933312:1112
10Hr. Králové933312:1312
11Ml. Boleslav822415:228
12Dukla101457:147
13Baník81346:96
14Slovácko91355:116
15Teplice91269:175
16Pardubice80359:193
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

