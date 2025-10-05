Předplatné

Plzeň - Hradec Králové 3:3. Šílený závěr! Velký obrat Viktorie, ale Kučera srovnal

Plzeňský kouč Marek Bakoš během domácího duelu proti Hradci Králové
Václav Pilař si krásně naběhl za obranu Plzně a poslal Hradec znovu do vedení
Hradečtí fotbalisté se radují z gólu Václava Pilaře, který v 50. minutě poslal hosty podruhé do vedení
Hradecký záložník Václav Pilař se prosadil na hřišti svého bývalého klubu
Hradečtí fotbalisté se na hřišti Plzně překvapivě ujali ve 13. minutě vedení
Fotbalisté Hradce Králové se radují z úvodní branky utkání v Plzni, prosadil se Ondřej Mihálik
Hlavičkový souboj mezi plzeňským obráncem Václavem Jemelkou a Vladimírem Daridou z Hradce Králové
Chance Liga
Fotbalisté Plzně v 11. kole první ligy po divokém závěru jen remizovali doma s Hradcem Králové 3:3, přestože hráli od 66. minuty přesilovku po vyloučení hostujícího Tomáše Petráška. Skóre otevřel Ondřej Mihálik, před pauzou srovnal Prince Adu. V 50. minutě „Votroci“ znovu vedli díky Václavu Pilařovi, domácí Rafiu Durosinmi krátce nato neproměnil penaltu. V 88. minutě nigerijský útočník srovnal a vzápětí otočil skóre svým druhým gólem Adu. V šesté minutě nastavení však rozhodl o remíze střídající Jakub Kučera.

Viktoria již posedmé v ligové sezoně ztratila body, zvítězila v jediném z posledních pěti kol a před reprezentační přestávkou se propadla na šesté místo tabulky. Západočeši nenavázali na čtvrteční výhru 3:0 nad Malmö v Evropské lize a nevyšel jim druhý zápas pod vedením dočasného trenéra Marka Bakoše, který převzal mužstvo po pondělním konci kouče Miroslava Koubka. Hradec figuruje na 10. pozici.

Plzeň prohrávala od 12. minuty po akci dvou bývalých hráčů Viktorie. Daridovu střelu zpoza vápna vyrazil Jedlička jen k Mihálikovi a ten měl snadnou úlohu. Útočník trefu proti někdejšímu týmu neslavil. V 23. minutě opět zahrozil Mihálik, jeho přízemní střelu tentokrát Jedlička vyrazil do strany.

Domácí srovnali z poslední akce úvodního dějství. Po Ladrově průniku nejprve gólman Zadražil zneškodnil Havlovu střelu, Červovu dorážku vykopl z čáry stoper Petrášek, Adu už ale ve třetí minutě nastavení zakončil do odkryté sítě. Ghanský útočník skóroval po 11 soutěžních zápasech.

Favorit znovu prohrával od 50. minuty, opět po gólu z kopačky bývalého plzeňského hráče. Darida našel obloučkem za obranu Pilaře, ten si zpracoval míč a ranou na přední tyč prostřelil Jedličku. Za branku proti někdejšímu klubu se stejně jako Mihálik gestem omluvil.

Vzápětí Adu po rohu nastřelil zblízka tyč a od ní se míč odrazil do Sojkovy ruky. Sudí Jan Beneš po zásahu videorozhodčího a zhlédnutí opakovaného záběru nařídil penaltu, ke které se stejně jako v minulém kole při domácí porážce 0:1 se Zlín postavil Durosinmi. Nigerijský útočník opět napálil jen brankovou konstrukci, tentokrát břevno.

Východočeši dohrávali zápas bez trenéra Horejše, jenž po penaltové situaci dostal dvě žluté karty a byl vyloučen. Od 66. minuty navíc byli v oslabení i na trávníku. Petrášek zatáhl unikajícího Adua a také on inkasoval druhou žlutou kartu v utkání. Pro kapitána „Votroků“ to bylo od loňského návratu do české ligy už třetí vyloučení.

Západočeši se bez distancovaného druhého nejlepšího střelce soutěže Vydry v ofenzivě dlouho trápili. Obranu soupeře prolomili až v závěru dvěma góly v rozmezí 73 sekund. V 88. minutě nejprve Durosinmi hlavou po centru z pravé strany srovnal. Záhy po dalším jednoduchém nákopu do vápna využil Adu Zadražilovo podběhnutí a poslal míč do odkryté sítě.

Zdálo se, že domácí míří za třemi body, ale „Votroci“ i v oslabení nečekaně srovnali. Po chybě v plzeňské defenzivě se protáhl do vápna střídající Kučera a ve skluzu ze strany dotlačil balon za čáru. Hradec v sezoně obral i třetího z ligových favoritů po remíze na Slavii a nedávném vítězství nad Spartou.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1081122:1025
2Slavia1073021:724
3Jablonec1173116:824
4Olomouc115339:618
5Zlín1153314:1218
6Plzeň1144320:1316
7Liberec1144315:1316
8Karviná1150617:1615
9Bohemians104339:1015
10Hr. Králové1134417:1913
11Baník112458:1310
12Teplice1123612:189
13Ml. Boleslav1023515:249
14Slovácko111466:137
15Dukla111468:177
16Pardubice1114611:217
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

