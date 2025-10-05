Plzeň - Hradec Králové 3:3. Šílený závěr! Velký obrat Viktorie, ale Kučera srovnal
Fotbalisté Plzně v 11. kole první ligy po divokém závěru jen remizovali doma s Hradcem Králové 3:3, přestože hráli od 66. minuty přesilovku po vyloučení hostujícího Tomáše Petráška. Skóre otevřel Ondřej Mihálik, před pauzou srovnal Prince Adu. V 50. minutě „Votroci“ znovu vedli díky Václavu Pilařovi, domácí Rafiu Durosinmi krátce nato neproměnil penaltu. V 88. minutě nigerijský útočník srovnal a vzápětí otočil skóre svým druhým gólem Adu. V šesté minutě nastavení však rozhodl o remíze střídající Jakub Kučera.
Viktoria již posedmé v ligové sezoně ztratila body, zvítězila v jediném z posledních pěti kol a před reprezentační přestávkou se propadla na šesté místo tabulky. Západočeši nenavázali na čtvrteční výhru 3:0 nad Malmö v Evropské lize a nevyšel jim druhý zápas pod vedením dočasného trenéra Marka Bakoše, který převzal mužstvo po pondělním konci kouče Miroslava Koubka. Hradec figuruje na 10. pozici.
Plzeň prohrávala od 12. minuty po akci dvou bývalých hráčů Viktorie. Daridovu střelu zpoza vápna vyrazil Jedlička jen k Mihálikovi a ten měl snadnou úlohu. Útočník trefu proti někdejšímu týmu neslavil. V 23. minutě opět zahrozil Mihálik, jeho přízemní střelu tentokrát Jedlička vyrazil do strany.
Domácí srovnali z poslední akce úvodního dějství. Po Ladrově průniku nejprve gólman Zadražil zneškodnil Havlovu střelu, Červovu dorážku vykopl z čáry stoper Petrášek, Adu už ale ve třetí minutě nastavení zakončil do odkryté sítě. Ghanský útočník skóroval po 11 soutěžních zápasech.
Favorit znovu prohrával od 50. minuty, opět po gólu z kopačky bývalého plzeňského hráče. Darida našel obloučkem za obranu Pilaře, ten si zpracoval míč a ranou na přední tyč prostřelil Jedličku. Za branku proti někdejšímu klubu se stejně jako Mihálik gestem omluvil.
Vzápětí Adu po rohu nastřelil zblízka tyč a od ní se míč odrazil do Sojkovy ruky. Sudí Jan Beneš po zásahu videorozhodčího a zhlédnutí opakovaného záběru nařídil penaltu, ke které se stejně jako v minulém kole při domácí porážce 0:1 se Zlín postavil Durosinmi. Nigerijský útočník opět napálil jen brankovou konstrukci, tentokrát břevno.
Východočeši dohrávali zápas bez trenéra Horejše, jenž po penaltové situaci dostal dvě žluté karty a byl vyloučen. Od 66. minuty navíc byli v oslabení i na trávníku. Petrášek zatáhl unikajícího Adua a také on inkasoval druhou žlutou kartu v utkání. Pro kapitána „Votroků“ to bylo od loňského návratu do české ligy už třetí vyloučení.
Západočeši se bez distancovaného druhého nejlepšího střelce soutěže Vydry v ofenzivě dlouho trápili. Obranu soupeře prolomili až v závěru dvěma góly v rozmezí 73 sekund. V 88. minutě nejprve Durosinmi hlavou po centru z pravé strany srovnal. Záhy po dalším jednoduchém nákopu do vápna využil Adu Zadražilovo podběhnutí a poslal míč do odkryté sítě.
Zdálo se, že domácí míří za třemi body, ale „Votroci“ i v oslabení nečekaně srovnali. Po chybě v plzeňské defenzivě se protáhl do vápna střídající Kučera a ve skluzu ze strany dotlačil balon za čáru. Hradec v sezoně obral i třetího z ligových favoritů po remíze na Slavii a nedávném vítězství nad Spartou.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|10
|8
|1
|1
|22:10
|25
|2
Slavia
|10
|7
|3
|0
|21:7
|24
|3
Jablonec
|11
|7
|3
|1
|16:8
|24
|4
Olomouc
|11
|5
|3
|3
|9:6
|18
|5
Zlín
|11
|5
|3
|3
|14:12
|18
|6
Plzeň
|11
|4
|4
|3
|20:13
|16
|7
Liberec
|11
|4
|4
|3
|15:13
|16
|8
Karviná
|11
|5
|0
|6
|17:16
|15
|9
Bohemians
|10
|4
|3
|3
|9:10
|15
|10
Hr. Králové
|11
|3
|4
|4
|17:19
|13
|11
Baník
|11
|2
|4
|5
|8:13
|10
|12
Teplice
|11
|2
|3
|6
|12:18
|9
|13
Ml. Boleslav
|10
|2
|3
|5
|15:24
|9
|14
Slovácko
|11
|1
|4
|6
|6:13
|7
|15
Dukla
|11
|1
|4
|6
|8:17
|7
|16
Pardubice
|11
|1
|4
|6
|11:21
|7
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu