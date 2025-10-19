ONLINE: Baník - Hradec Kr 0:0. Nebezpečnou střelu Piry kryje Zadražil
Dvanácté kolo fotbalové Chance Ligy v neděli nabízí tři utkání. Sparta se představí na Slovácku, ještě předtím ale Baník doma hraje s Hradcem Králové. Celý program pak zakončí večerní duel Jablonce s pražskou Duklou. Už v sobotu Karviná s novým koučem Markem Jarolímem remizovala s Olomoucí, Plzeň se poprvé představila pod vedením Martina Hyského a zdolala Bohemians 1:0. Liberec si dělil body na hřišti Teplic a Mladá Boleslav padla po vyloučení v Pardubicích. Sobotní program uzavřela bezbranková remíza Slavie se Zlínem. ONLINE přenosy a SESTŘIHY všech zápasů sledujte na iSportu.
Karviná - Olomouc 1:1
Karviná s novým koučem Markem Jarolímem uhrála bod po domácí remíze s Olomoucí. Před reprezentační pauzou mužstvo ze Slezka padlo s Pardubicemi. Sigma v lize bodovala počtvrté v řadě, na výhru s Jabloncem ale nenavázala.
Pardubice - Boleslav 2:1
Východočeši s novým trenérem Janem Trousilem vyrukovali na kádr Mladé Boleslavi. Po většinu duelu hráli ve výhodě, poněvadž v 16. minutě se po faulu musel ze hřiště poroučet hostující Filip Matoušek. Boleslav sice v deseti srovnala, ale Pardubičtí si vedení vzali zpět a získali veledůležité tři body.
Teplice - Liberec 1:1
Teplice musí smutnit, o výhru přišly v samotném závěru. Hubené vedení jim vydrželo do 89. minuty, kdy vyrovnal Afolabi Soliu. Žlutomodří otevřeli skóre v 54. minutě díky proměněné penaltě Michala Bílka, naopak Slovan penaltu v podání Marka Hlavatého ve 12. minutě neproměnil. Svěřenci Zdenka Frťaly nenavázali na výhru z minulého kola, Liberec si dělil body podruhé za sebou.
Slavia - Zlín 0:0
Pražané se trápili v prvním poločase, kdy vůbec nevystřelili na bránu. Po změně stran se jejich výkon trochu zlepšil, hosté ale všechny šance přečkali a sami dokázali několikrát zahrozit. „Sešívaní“ se o skóre dostali na první místo tabulky před Spartu, ta jim ale v neděli na Slovácku může odskočit.
Bohemians - Plzeň 0:1
Viktoriáni vyhráli v Praze nad Bohemians 1905 1:0 a zvládli vítězně premiéru pod novým trenérem Martinem Hyským. Zápas v zaplněném Ďolíčku rozhodl už v deváté minutě Rafiu Durosinmi. „Klokani“ dohrávali od 71. minuty v deseti bez vyloučeného Erica Ramíreze.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|12
|7
|5
|0
|22:8
|26
|2
Sparta
|11
|8
|2
|1
|23:11
|26
|3
Jablonec
|11
|7
|3
|1
|16:8
|24
|4
Plzeň
|12
|5
|4
|3
|21:13
|19
|5
Olomouc
|12
|5
|4
|3
|10:7
|19
|6
Zlín
|12
|5
|4
|3
|14:12
|19
|7
Liberec
|12
|4
|5
|3
|16:14
|17
|8
Karviná
|12
|5
|1
|6
|18:17
|16
|9
Bohemians
|11
|4
|3
|4
|9:11
|15
|10
Hr. Králové
|11
|3
|4
|4
|17:19
|13
|11
Baník
|11
|2
|4
|5
|8:13
|10
|12
Teplice
|12
|2
|4
|6
|13:19
|10
|13
Pardubice
|12
|2
|4
|6
|13:22
|10
|14
Ml. Boleslav
|11
|2
|3
|6
|16:26
|9
|15
Slovácko
|11
|1
|4
|6
|6:13
|7
|16
Dukla
|11
|1
|4
|6
|8:17
|7
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu