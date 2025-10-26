Zmrzlý: Chybí nám kvalita v zakončení, měl jsem to řešit líp. Sigma? Super, jsem za ni rád
Spolu s Vasilem Kušejem byl nejnebezpečnějším hráčem Slavie, ale ani Ondřej Zmrzlý v Olomouci nakonec nepřispěl k tomu, aby se mistr prosadil. Odchovanec Sigmy na levé straně větral domácí Hanáky, leč potřetí v řadě je z toho pro Pražany výsledek 0:0.
Proč to neklaplo ani tentokrát vítězně?
„Chyběla nám kvalita v zakončení, jednoznačně. Pak možná trošku i klid a štěstí, protože šancí jsme měli docela dost. Jen já jsem tam měl k vyřešení minimálně dvě situace. Hlavička šla určitě trefit líp a akce, kterou pak zakončoval Vlčák, jsem měl dohrát do prázdné brány. Když vezmu jenom ty svoje šance, tak musím zmínit určitě lepší řešení.“
Kterou si vyčítáte nejvíc? Tu, kdy stačilo trefit Zafeirisovu pravou nohu a on by uklízel do prázdné?
„Samozřejmě, to bylo do prázdné brány. Potom z toho sice i tak byla šance, ale Zafi mohl jen doklepnout.“
Potřetí v řadě jste remizovali 0:0. Lze v tom najít už nějaký hlubší problém?
„Zápas v Lize mistrů byl úplně jiný, tam jsme šancí oproti dnešku neměli tolik. Tady jsme měli hodně zajímavých situací. Chybí větší klid, občas větší kvalita, někdy i štěstí. Je to o tom, jak ty situace prostě řešíme.“
Přece jenom, nemělo toho být od vás směrem dopředu víc?
„Loženky jsme měli, třeba tu já na Zafiho. Vlčák to pak skvěle tlačil nahoru, ale olomoucký obránce to vyhlavičkoval. Tam nám chybělo trošku štěstí. Pak jsem tam měl ještě jeden centr do kapsy na Čora, taky by byl sám před gólmanem. Chyběl krok.“
A taky kvalitnější standardky, ne?
„Myslím, že v prvním poločase tam lítaly dobře. Měli jsme závary. Samozřejmě na to každý tým kouká, zvlášť proti nám brání všichni o dvě stě procent svědomitěji. Škoda, že jsme tam ze závarů nic nedotlačili.“
V lize jste ještě neprohráli, ale šestkrát remizovali. Mohou být tyto ztráty problém, co se titulu týče?
„Je pravda, že na jednu stranu jsme ještě neprohráli a potřetí v řadě udrželi nulu, i když Zlín je pro nás obrovská ztráta. Venkovní zápasy jsou trošku jiné, tam se nula vzadu počítá. Ale pokud chceme vyhrát titul, musíme zápasy zvládat vítězně jako v minulé sezoně, kdy jsme to kolikrát dotlačili na 1:0 nebo 2:1. Máme trošičku problém se střílením gólů, ale je to fakt o tom zakončení. Viděli jste, že situací jsme měli hodně, v poločase to mohlo být 2:0 pro nás a byl by to úplně jiný zápas.“
Jiný zápas to mohl být i v případě, že by sudí na konci neodvolal penaltu...
„Bylo to nepříjemné, protože jsme cítili, že bychom tam gól mohli dotlačit spíš my. Situace jsme na tom měli. Potom přišla taková rána. Ale pak jsme to viděli ze zpomaleného záběru a jednoznačně jsme viděli, že to musí být odvolané, protože skok přišel dřív než kontakt.“
Jak na vás jako na odchovance nyní působí Sigma?
„Jsem rád, že od té doby, co jsem odešel, se to zvedlo. Je vidět všude, že je tady nový majitel. I stadion se krásně zútulnil, jsou tady nové věci. Je super vidět, že klub, který vás vychoval, jde zase postupně nahoru.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Jablonec
|13
|8
|4
|1
|18:8
|28
|2
Slavia
|13
|7
|6
|0
|22:8
|27
|3
Sparta
|12
|8
|3
|1
|23:11
|27
|4
Olomouc
|13
|5
|5
|3
|10:7
|20
|5
Zlín
|13
|5
|5
|3
|16:14
|20
|6
Plzeň
|12
|5
|4
|3
|21:13
|19
|7
Karviná
|13
|6
|1
|6
|22:19
|19
|8
Liberec
|13
|4
|5
|4
|16:16
|17
|9
Hr. Králové
|13
|4
|5
|4
|18:19
|17
|10
Bohemians
|12
|4
|4
|4
|10:12
|16
|11
Teplice
|13
|2
|5
|6
|13:19
|11
|12
Dukla
|13
|2
|5
|6
|9:17
|11
|13
Pardubice
|13
|2
|5
|6
|15:24
|11
|14
Baník
|12
|2
|4
|6
|8:14
|10
|15
Ml. Boleslav
|13
|2
|4
|7
|19:31
|10
|16
Slovácko
|13
|1
|5
|7
|6:14
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu