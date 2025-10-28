Sparta - Bohemians 2:1. VAR v akci a otočka favorita, rozhodl vlastní gól
Sparta zvládla dohrávku 13. kola fotbalové Chance Ligy, Bohemians na svém stadionu porazila 2:1. V první půli byly po zásahu VAR zrušeny dva góly, hosty pak překvapivě poslal do vedení Aleš Čermák. Letenští ale utkání po změně stran otočili díky trefě Jana Kuchty a vlastní brance Jana Vondry. Sparta vede ligu o dva body před Jabloncem, na třetí Slavii má k dobru tři body.
Podrobnosti připravujeme.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|13
|9
|3
|1
|25:12
|30
|2
Jablonec
|13
|8
|4
|1
|18:8
|28
|3
Slavia
|13
|7
|6
|0
|22:8
|27
|4
Plzeň
|13
|6
|4
|3
|23:13
|22
|5
Olomouc
|13
|5
|5
|3
|10:7
|20
|6
Zlín
|13
|5
|5
|3
|16:14
|20
|7
Karviná
|13
|6
|1
|6
|22:19
|19
|8
Liberec
|13
|4
|5
|4
|16:16
|17
|9
Hr. Králové
|13
|4
|5
|4
|18:19
|17
|10
Bohemians
|13
|4
|4
|5
|11:14
|16
|11
Teplice
|13
|2
|5
|6
|13:19
|11
|12
Dukla
|13
|2
|5
|6
|9:17
|11
|13
Pardubice
|13
|2
|5
|6
|15:24
|11
|14
Baník
|13
|2
|4
|7
|8:16
|10
|15
Ml. Boleslav
|13
|2
|4
|7
|19:31
|10
|16
Slovácko
|13
|1
|5
|7
|6:14
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu