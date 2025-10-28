Předplatné

Sparta - Bohemians 2:1. VAR v akci a otočka favorita, rozhodl vlastní gól

Sparťanská radost po gólu proti Bohemians
Sparťanská radost po gólu proti BohemiansZdroj: Michal Beránek (Sport)
Brian Priske se raduje po vítězství nad Bohemians
Jan Kuchta si zahrál na sudího a svůj druhý gól si sám uznal, VAR ale odhalil těsný ofsajd
Jan Kuchta si zahrál na sudího a svůj druhý gól si sám uznal, VAR ale odhalil těsný ofsajd
Brian Priske se raduje po vítězství nad Bohemians
Gesto Veljka Birmančeviče po neproměněné šanci
Sparta se po výhře nad Bohemians vrací na první místo tabulky
Sparťanská radost po gólu proti Bohemians
Sparta zvládla dohrávku 13. kola fotbalové Chance Ligy, Bohemians na svém stadionu porazila 2:1. V první půli byly po zásahu VAR zrušeny dva góly, hosty pak překvapivě poslal do vedení Aleš Čermák. Letenští ale utkání po změně stran otočili díky trefě Jana Kuchty a vlastní brance Jana Vondry. Sparta vede ligu o dva body před Jabloncem, na třetí Slavii má k dobru tři body.

Podrobnosti připravujeme.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1393125:1230
2Jablonec1384118:828
3Slavia1376022:827
4Plzeň1364323:1322
5Olomouc1355310:720
6Zlín1355316:1420
7Karviná1361622:1919
8Liberec1345416:1617
9Hr. Králové1345418:1917
10Bohemians1344511:1416
11Teplice1325613:1911
12Dukla132569:1711
13Pardubice1325615:2411
14Baník132478:1610
15Ml. Boleslav1324719:3110
16Slovácko131576:148
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

